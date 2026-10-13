Sở GD&ĐT An Giang hướng dẫn thực hiện hồ sơ hoạt động Giáo dục trong nhà trường

Theo đó, nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện hồ sơ theo danh mục quy định tại Điều 21 của Điều lệ.

Hồ sơ nhà trường gồm: Sổ đăng bộ; Học bạ học sinh; Sổ theo dõi và đánh giá học sinh; Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có); Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường và kế hoạch giáo dục của nhà trường theo năm học; Sổ ghi đầu bài; Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ (đối với Trường THPT).

Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục, thư viện; Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính; Hồ sơ kiểm tra, đánh giá cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục; Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh; Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh; Hồ sơ phổ cập giáo dục.

Hồ sơ của tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ giáo dục đặc thù gồm: Sổ ghi chép nội dung các hoạt động của tổ.

Đối với giáo viên, hồ sơ gồm:Kế hoạch bài dạy (giáo án); Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội). Kết quả đánh giá học sinh được giáo viên ghi, nhập vào Sổ theo dõi và đánh giá học sinh của nhà trường.

Hồ sơ quy định được quản lý, sử dụng dưới dạng hồ sơ điện tử là chủ yếu; hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy theo quy định của pháp luật và được sử dụng thay thế hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên.

Trường hợp đã sử dụng hồ sơ điện tử hợp pháp thì không bắt buộc phải lập hồ sơ giấy tương ứng. Việc quản lý, kết nối, liên thông hồ sơ điện tử; chuẩn dữ liệu, định dạng lưu trữ và nền tảng phần mềm dùng chung theo quy định.

Việc bảo quản hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Không phát sinh hồ sơ, sổ sách ngoài quy định

Thực hiện Công văn số 5922/BGDĐT-GDPT, các đơn vị không tự đặt ra, không yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện thêm hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có căn cứ pháp lý hoặc không theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Không yêu cầu đồng thời hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có cùng nội dung. Không yêu cầu xây dựng báo cáo trung gian không cần thiết; không yêu cầu báo cáo lại thông tin, số liệu đã có trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành.

Việc kiểm tra hồ sơ chỉ căn cứ danh mục quy định; không yêu cầu bổ sung hồ sơ, sổ sách, minh chứng không có căn cứ pháp lý.

Theo đó, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, cắt giảm ngay các hồ sơ, sổ sách đang yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện không đúng quy định; chịu trách nhiệm về việc phát sinh hồ sơ, sổ sách ngoài quy định tại đơn vị.