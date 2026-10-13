Đạt 27,25 điểm, nữ sinh Thanh Hóa bất ngờ trở thành thủ khoa ngành Tài chính Ngân hàng

Tìm lại sự tự tin từ giải Ba môn Toán

Lê Phương Thanh (sinh năm 2008, quê Thanh Hóa) là cựu học sinh trường THPT Hậu Lộc 1. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô đạt 27,25 điểm tổ hợp C03, điểm xét tuyển sau khi tính điểm cộng là 27,43.

Thanh cho biết, đây là điểm thi khiến cô bất ngờ nhất trong những kỳ thi từng tham gia, đồng thời phản ánh rõ thế mạnh học tập của bản thân. Tuy nhiên, ngay cả khi biết điểm, cô vẫn chưa nghĩ mình sẽ đứng đầu ngành. “Mình dự đoán sẽ nằm trong nhóm có điểm cao, nhưng không phải thủ khoa. Khi được nhà trường báo tin, mình rất vui và bất ngờ”, Thanh chia sẻ.

Khi nhắc về những năm THPT, Thanh chọn kể về giải Ba môn Toán cấp Trường năm lớp 10. Trong số các giải học sinh giỏi cấp Trường từng giành được ở môn Toán, Lịch sử và Địa lý, đây là thành tích khiến cô tự hào nhất.

Trước kỳ thi vào lớp 10, Thanh vốn yêu thích các môn tự nhiên. Một vài biến cố sau đó khiến cô chán nản và không còn giữ được sự tự tin với những môn học từng yêu thích. Bởi vậy, giải Ba môn Toán có ý nghĩa riêng với Thanh. Kết quả ở một cuộc thi cấp Trường, tuy nhỏ nhưng đã khơi lại niềm yêu thích học tập và giúp cô nhìn nhận tích cực hơn về khả năng của mình. “Đó không phải một thành tích quá lớn, nhưng là bước ngoặt với mình. Giải thưởng ấy khiến mình tự tin hơn và tìm lại niềm yêu thích với các môn tự nhiên”, Thanh nói.

Lê Phương Thanh (sinh năm 2008, quê Thanh Hóa) trở thành thủ khoa đầu vào ngành Tài chính Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), với điểm xét tuyển 27,43.

Chia nhỏ mục tiêu để tìm phần kiến thức còn yếu

Trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT, Thanh có những lần nhận kết quả thi thử không như kỳ vọng. Áp lực điểm số và việc lựa chọn ngành học khiến cô cảm thấy mông lung, đặc biệt ở giai đoạn gần kỳ thi.

Dù đã có mục tiêu, Thanh vẫn trải qua những lúc thiếu tự tin. “Có những thời điểm, kết quả thi thử không như mình mong muốn. Sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè đã giúp mình tự tin hơn, vượt qua áp lực trước kỳ thi”, Thanh chia sẻ.

Về cách học, Thanh không cho rằng, bản thân có phương pháp đặc biệt. Cô tập trung vào hai việc: Chia nhỏ mục tiêu và thường xuyên làm bài kiểm tra để nhận diện những nội dung còn yếu.

Trong thời gian ôn tập, Thanh cũng phải tạm gác những sở thích cá nhân như xem phim hay đi chơi với bạn bè. Việc chuẩn bị cho kỳ thi, vì thế đi cùng những điều chỉnh trong sinh hoạt và thời gian dành cho bản thân.

Bước vào môi trường đại học, Phương Thanh đặt mục tiêu phát triển kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và tích lũy trải nghiệm thực tế bên cạnh việc duy trì kết quả học tập tốt.

Muốn chủ động hơn khi bước vào đại học

Thanh lựa chọn ngành Tài chính Ngân hàng vì có hứng thú với các vấn đề kinh tế, tài chính. Cô nhận thấy, trường ĐH Kinh tế là môi trường phù hợp với định hướng muốn theo đuổi. Cả ngành học và ngôi trường đều là mục tiêu Thanh xác định từ đầu.

“Nếu bỏ qua danh hiệu và giải thưởng, mình muốn mọi người nhớ đến mình là một người nghiêm túc, có trách nhiệm. Mình luôn cố gắng hoàn thành tốt những việc đã lựa chọn”, Thanh bày tỏ.

Bước vào đại học, cô muốn thay đổi theo hướng chủ động và tự tin hơn. Những điều Thanh chú trọng là giao tiếp, ngoại ngữ và xây dựng các mối quan hệ trong môi trường mới. “Mục tiêu lớn nhất của mình trong những năm tới là giữ được kết quả học tập tốt. Đồng thời, mình muốn xây dựng nền tảng đủ vững về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và trải nghiệm thực tế”, Thanh chia sẻ.

Ảnh: NVCC