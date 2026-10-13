Công an Tuyên Quang hỗ trợ người dân đi lạc trở về gia đình an toàn

Công an phường An Tường bàn giao anh N.V.S về gia đình an toàn.

Trước đó, chiều tối 12/10, sau khi anh N.V.S được người dân phát hiện trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và đưa đến bàn giao, Công an phường An Tường đã khẩn trương xác minh thông tin, đăng tải thông báo tìm thân nhân trên mạng xã hội. Nhờ thông tin được lan tỏa và sự phối hợp của người dân, gia đình anh N.V.S đã sớm biết tin, đến Công an phường đón người thân trở về an toàn.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Tường, gia đình anh N.V.S đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an vì sự hỗ trợ kịp thời trong quá trình xác minh, kết nối với người thân.

Gia đình anh N.V.S viết thư cảm ơn Công an phường An Tường.

Ngày 9/10, Công an xã Niêm Sơn tiếp nhận tin báo của anh S.M.N (SN 2000, trú tại thôn Ngậm Cạch, xã Niêm Sơn) về việc cháu S.T.S (SN 2020), học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Niêm Sơn, bị lạc.

Theo gia đình, sau giờ tan học buổi trưa, người nhà đến trường đón cháu S.T.S nhưng không thấy cháu. Từ 11h đến 15h30 cùng ngày, gia đình cùng bà con nhân dân đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực xung quanh nhưng không có kết quả, khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Công an xã Niêm Sơn bàn giao cháu S.T.S về gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Niêm Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, chia thành nhiều mũi rà soát, tìm kiếm tại các tuyến đường và khu vực lân cận.

Đến 17h30 cùng ngày, nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, Công an xã Niêm Sơn đã tìm thấy cháu S.T.S tại khu vực xóm Khuổi Liềng, thôn Nà Pù. Khi được tìm thấy, sức khỏe và tinh thần của cháu ổn định. Lực lượng Công an đã đưa cháu về trụ sở Công an xã Niêm Sơn, kiểm tra sức khỏe, động viên tinh thần và bàn giao an toàn cho gia đình.

Đón nhận lại con em mình, gia đình anh S.M.N vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Niêm Sơn và Ban Giám hiệu nhà trường vì sự tận tụy, hết lòng phục vụ Nhân dân.