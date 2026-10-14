Kho tài sản từ sản vật

Với địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ và hệ sinh thái rừng phong phú, xã Mẫu Sơn có nhiều sản vật đặc trưng riêng mà không phải địa phương nào cũng có như gà 6 ngón, chanh rừng, nấm hương, chè Shan tuyết… Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu, nguồn nước và thổ nhưỡng cũng tạo thuận lợi để người dân phát triển các sản phẩm như cá tầm, cá hồi, rượu Mẫu Sơn... Đây là cơ sở để địa phương mở rộng sản xuất, đưa sản vật đến với thị trường.

Người dân xã Mẫu Sơn chăm sóc nấm hương

Bà Dương Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Mẫu Sơn cho biết: Xác định muốn phát triển sản phẩm đặc trưng phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy sản xuất, phòng đã tham mưu UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, chú trọng chất lượng và nhu cầu thị trường. Theo đó, hằng năm, phòng tham mưu UBND xã tổ chức từ 12 đến 15 buổi tuyên truyền, tập huấn lồng ghép về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; khuyến khích các hộ liên kết sản xuất, thành lập hợp tác xã (HTX); hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Là một trong những HTX tiêu biểu trên địa bàn xã trong phát triển gà 6 ngón đặc sản, HTX Thành Lộc đã chú trọng bảo tồn nguồn giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Lý Minh Hiếu, Giám đốc HTX cho biết: Trong quá trình sản xuất, HTX tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do xã tổ chức, đồng thời chủ động đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất con giống. Hiện, trung bình mỗi tháng, HTX cung cấp ra thị trường khoảng 15.000 con giống. Bên cạnh đó, HTX còn thực hiện liên kết sản xuất với 80 hộ dân trên địa bàn tỉnh để chăn nuôi gà thương phẩm, sản lượng tiêu thụ khoảng 3 đến 5 tấn gà thịt/tháng. HTX cũng chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao độ nhận diện và giá trị sản phẩm. Hiện nay, HTX đã có 1 sản phẩm gà đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, UBND xã Mẫu Sơn triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo thêm nguồn lực để người dân mở rộng mô hình. Điển hình, cuối năm 2025, UBND xã triển khai Dự án chuỗi liên kết sản xuất nấm hương thương phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2025 – 2028, với sự tham gia của 8 hộ dân và 2 HTX; hỗ trợ 15.000 phôi nấm, tổng giá trị trên 950 triệu đồng.

Chị Đặng Điến, thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn cho biết: Cuối năm 2025, gia đình tôi tham gia dự án liên kết sản xuất nấm hương và được hỗ trợ 1.000 bịch phôi nấm; đồng thời được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Sau thời gian chăm sóc, gia đình đã thu hoạch và xuất bán gần 2 tấn nấm tươi. Toàn bộ sản phẩm được Công ty TNHH Green Food Hà Nam bao tiêu với giá từ 70.000 đến 80.000 đồng/kg, giúp gia đình có thu nhập trên 100 triệu đồng. Với hiệu quả kinh tế cao và đầu ra ổn định, vụ nấm hương tới, gia đình sẽ tiếp tục sản xuất và dự kiến mở rộng quy mô lên khoảng 1.500 bịch phôi nấm.

Toàn xã Mẫu Sơn hiện có 18 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm 17 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao, là xã có nhiều sản phẩm OCOP nhất tỉnh.

Với những giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, các sản vật đặc trưng, đặc hữu trên địa bàn xã Mẫu Sơn đang từng bước được mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng và tạo dựng thị trường tiêu thụ. Toàn xã hiện có 18 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm 17 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao, là xã có nhiều sản phẩm OCOP nhất tỉnh.

Ông Dương Trồng Mình, Phó Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, sử dụng linh hoạt các nguồn vốn để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, bên cạnh những sản phẩm đã có thương hiệu, xã tiếp tục quan tâm phục tráng, bảo tồn và phát triển cây chè Shan tuyết cổ thụ, vừa gìn giữ giống chè bản địa, vừa từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Ngoài ra, xã tiếp tục khuyến khích người dân liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Từ những sản vật mang dấu ấn riêng của núi rừng, Mẫu Sơn đang từng bước tạo dựng được những sản phẩm có thương hiệu, thị trường và giá trị riêng. Tin tưởng rằng, với sự chủ động của người dân và sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, những sản vật này sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát triển, trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế Mẫu Sơn theo hướng bền vững.