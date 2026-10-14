'Khẩu vị' chọn sếp của Chủ tịch Eximbank: Cần tối thiểu 25 năm kinh nghiệm và đã nghỉ hưu

Sáng 14/10, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 với sự tham dự của 246 cổ đông, đại diện 51,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi quy định về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Cụ thể, HĐQT trình cổ đông bãi bỏ quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2025, đồng thời sửa đổi Điều 20 Điều lệ ngân hàng liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài.

Theo phương án trình đại hội, mức giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank là 6% vốn điều lệ sẽ được bãi bỏ, thay bằng mức thực hiện theo quy định tại Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, ngân hàng trình cổ đông tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII từ 7 lên 8 người, trong đó có 7 thành viên độc lập, đồng thời bầu bổ sung thành viên theo danh sách ứng viên được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc Eximbank là một trong những ứng viên được xem xét bầu bổ sung vào HĐQT.

Tại phần thảo luận, trả lời băn khoăn của cổ đông về việc điều chỉnh quy định sở hữu nước ngoài có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cổ đông hay không, ông Nguyễn Lê Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Eximbank cho biết ngân hàng hướng đến nâng cao chất lượng quản trị, củng cố định hướng chiến lược và xây dựng văn hóa tổ chức.

Theo ông Quốc Anh, Eximbank tìm kiếm những nhân sự có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đủ khả năng định hướng chiến lược và hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình vận hành.

Ông cho biết ngân hàng hướng đến những thành viên có tối thiểu 25 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, đã nghỉ hưu và có thể dành thời gian cho công tác định hướng, tư vấn quản trị.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Eximbank tại đại hội.

Đối với khả năng thích ứng của các thành viên nước ngoài với văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam, Chủ tịch Eximbank thừa nhận đây là thách thức cần giải quyết.

Theo ông, các thành viên HĐQT cần tìm hiểu thực tế hoạt động, nắm bắt tâm tư của nhân viên, khách hàng và người gửi tiền, đồng thời bảo đảm cách thức quản trị phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Liên quan đến quyền lợi cổ đông trong nước khi điều chỉnh giới hạn sở hữu nước ngoài, ông Quốc Anh khẳng định HĐQT có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của tất cả cổ đông, không phân biệt số lượng cổ phần nắm giữ hay quốc tịch.

"Tất cả mọi mục đích của Hội đồng Quản trị cũng như tất cả mọi tổ chức là bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi cổ đông, dù một người giữ một cổ phần hay là một người giữ 100 triệu cổ phần", ông Quốc Anh nói.

Chủ tịch Eximbank cũng cho rằng việc nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả vận hành sẽ góp phần cải thiện giá trị ngân hàng. Theo ông, khi thị trường đánh giá hoạt động và hiệu quả của Eximbank, giá trị cổ phiếu có thể được cải thiện. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà ngân hàng hướng tới thông qua việc tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm của đội ngũ quản trị.

Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Eximbank.

Cũng tại đại hội, trả lời câu hỏi về các lĩnh vực được ưu tiên giám sát nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng ban Kiểm soát Eximbank cho biết bên cạnh giám sát việc tuân thủ pháp luật, Ban Kiểm soát tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu trong hoạt động ngân hàng.

Các nội dung được ưu tiên gồm hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro, an toàn vốn, an toàn thanh khoản và nâng cao vai trò của kiểm soát nội bộ.

Theo ông Hùng, thông qua hoạt động kiểm soát từ xa, Ban Kiểm soát nhận diện và đưa ra cảnh báo kịp thời tới HĐQT và Ban Điều hành để ngăn ngừa, chấn chỉnh các vấn đề phát sinh. Qua đó, ngân hàng hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, bảo đảm hoạt động an toàn, bền vững và minh bạch, đồng thời bảo vệ lợi ích lâu dài của cổ đông.

Trưởng ban Kiểm soát Eximbank nhấn mạnh mục tiêu của hoạt động giám sát là đưa ngân hàng vận hành an toàn, hiệu quả, bền vững và minh bạch, qua đó bảo vệ lợi ích lâu dài của cổ đông.

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc Eximbank được bầu bổ sung vào HĐQT.

Kết thúc đại hội, các tờ trình được cổ đông thông qua, tạo cơ sở để Eximbank tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị và triển khai các định hướng trong nhiệm kỳ 2025-2030.