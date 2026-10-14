Mua vé khứ hồi hay đặt riêng từng chiều dịp Tết 2027?

So sánh tổng chi phí giúp hành khách chọn phương án phù hợp ngân sách

Vé khứ hồi và vé một chiều khác nhau ở những điểm nào?

Với những người xa quê, việc đặt vé máy bay dịp Tết không chỉ dừng lại ở hành trình về nhà mà còn cần tính đến chuyến bay quay lại thành phố sau kỳ nghỉ. Vì vậy, trước khi quyết định hình thức đặt vé, hành khách cần hiểu rõ sự khác biệt giữa vé khứ hồi và vé một chiều để cân đối chi phí, lịch trình và khả năng giữ chỗ cho cả hai chiều.

Vé khứ hồi cho phép đặt cả hành trình đi và về trong cùng một lần, thường với cùng một hãng hàng không. Hình thức này giúp hành khách chủ động giữ chỗ cho cả hai chiều, thuận tiện quản lý hành trình và phù hợp với những gia đình đã xác định ngày đi, ngày về. Tuy nhiên, vé khứ hồi không phải lúc nào cũng rẻ hơn vé một chiều. Giá vé thường phụ thuộc vào từng chặng, hạng vé và chương trình áp dụng. Hành khách cũng cần kiểm tra điều kiện đổi, hoàn để biết các quy định khi muốn điều chỉnh lịch trình.

Vé khứ hồi giúp hành khách chủ động lịch trình đi và về dịp Tết

Trong khi đó, đặt vé riêng từng chiều giúp hành khách linh hoạt lựa chọn hãng bay, giờ khởi hành và mức giá cho mỗi chặng. Chẳng hạn, người đi có thể chọn vé Vietnam Airlines để phù hợp với giờ khởi hành mong muốn, sau đó chọn vé VietJet cho chiều về nếu tìm được phương án hợp lý hơn. Cách đặt này hữu ích khi giá vé hoặc nhu cầu đi lại giữa hai chiều có sự khác biệt. Đổi lại, hành khách cần theo dõi riêng từng mã đặt chỗ, đồng thời tính cả chi phí hành lý và các điều kiện đi kèm để xác định tổng chi phí thực tế.

Nên chọn vé khứ hồi hay một chiều cho dịp Tết Đinh Mùi 2027?

Lựa chọn phù hợp trước hết phụ thuộc vào mức độ ổn định của lịch trình. Nếu đã xác định ngày về quê và ngày trở lại, hành khách có thể cân nhắc đặt vé khứ hồi để chủ động giữ chỗ cho cả hai chiều, nhất là khi cần quay lại thành phố đúng lịch làm việc hoặc học tập. Việc tìm vé cho cả hành trình từ sớm cũng giúp hành khách dễ dàng dự trù ngân sách thay vì chỉ tập trung vào chiều đi.

Ngược lại, nếu lịch nghỉ chưa chắc chắn hoặc muốn so sánh giá giữa các hãng cho từng chặng, đặt vé riêng từng chiều sẽ mang lại nhiều lựa chọn hơn. Dù vậy, hành khách không nên mặc định cách này luôn tiết kiệm hơn. Tổng chi phí cần được tính dựa trên giá vé của cả hai chiều, hành lý và các khoản phí liên quan. Nếu có thể linh hoạt ngày bay, việc kiểm tra thêm những ngày lân cận cũng giúp mở rộng phương án lựa chọn.

So sánh tổng chi phí giúp hành khách chọn phương án phù hợp ngân sách

Traveloka hỗ trợ so sánh vé khứ hồi và vé một chiều chỉ bằng một thao tác

Dù chọn vé VietJet, Vietnam Airline khứ hồi hay đặt riêng từng chiều, điều quan trọng vẫn là so sánh được tổng chi phí và điều kiện của các phương án trước khi quyết định. Thay vì kiểm tra từng hãng riêng lẻ, hành khách có thể sử dụng các nền tảng đặt vé trực tuyến để đối chiếu lựa chọn trên cùng một giao diện, từ đó chủ động hơn trong việc cân đối ngân sách cho chuyến đi Tết.

Các bộ lọc theo hãng hàng không, giờ khởi hành và mức giá giúp thu hẹp lựa chọn theo nhu cầu, trong khi tính năng Price Alert (Thông báo giá) hỗ trợ theo dõi biến động giá vé trên hành trình quan tâm. Kết hợp các công cụ này với việc kiểm tra giá vé khứ hồi và vé một chiều, hành khách có thể cân nhắc thời điểm đặt vé phù hợp với lịch trình và ngân sách. Truy cập ứng dụng hoặc website Traveloka để tìm kiếm, so sánh các phương án trước khi quyết định.

Traveloka hỗ trợ so sánh chuyến bay và theo dõi biến động giá vé

Việc chọn vé khứ hồi hay đặt riêng từng chiều dịp Tết 2027 nên dựa trên lịch trình và ngân sách của mỗi người. Thay vì chỉ so sánh giá vé ban đầu, hành khách cần tính tổng chi phí cho cả hai chặng, đồng thời kiểm tra các khoản phí hành lý và điều kiện đổi, hoàn vé. Chủ động so sánh giá giữa các hãng và cân nhắc ngày bay linh hoạt sẽ giúp hành khách chọn được phương án phù hợp, tránh bị động khi nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết.

Nguồn: Vietnam Airline