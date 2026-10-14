IMF dự báo kinh tế châu Á giảm tốc nhưng vẫn dẫn đầu thế giới

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) công bố ngày 13/10 tại Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (World Bank) ở Bangkok, Thái Lan, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển ở châu Á được dự báo tăng trưởng 5,1% năm 2026, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với năm 2025.

Nguyên nhân chính khiến tăng trưởng giảm tốc là cuộc khủng hoảng leo thang tại Trung Đông đang kéo giá dầu tăng và kéo theo chi phí nhập khẩu năng lượng cao hơn tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Dù vậy, châu Á vẫn được IMF dự báo là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, vượt mức tăng trưởng 3,1% của kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Theo báo cáo, mức dự báo tăng trưởng 5,1% của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển ở châu Á cao hơn khu vực châu Phi cận Sahara (4,5%), Mỹ (2,3%), Mỹ Latinh và Caribe (2,3%) và khu vực đồng Euro (1,1%). Trong khi đó, kinh tế khu vực Trung Đông và Trung Á được dự báo suy giảm 0,3% trong năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố báo cáo ngày 13/10, bà Silvana Tenreyro, Giám đốc Vụ Nghiên cứu của IMF, nhận định Trung Quốc và Ấn Độ là "những động lực tăng trưởng lớn" của châu Á.

“Nhìn chung, đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất,” bà Tenreyro nói.

Theo bà Silvana Tenreyro, dù chịu tác động tiêu cực từ xung đột Trung Đông do phụ thuộc vào nhập khẩu ròng năng lượng, châu Á vẫn “thể hiện khả năng chống chịu đáng kinh ngạc” nhờ nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhiều nền kinh tế trong khu vực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Bà Tenreyro nói rằng, các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia hay Việt Nam đã và đang “hội nhập rất sâu vào chuỗi cung ứng AI”.

Bên cạnh đó, IMF nhận định một số nền kinh tế Đông Nam Á có thể hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, sự phục hồi của chu kỳ công nghệ toàn cầu và các biện pháp tài khóa khẩn cấp.

Bà Silvana Tenreyro, Giám đốc Vụ Nghiên cứu của IMF, công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tại Bangkok ngày 13/10. Ảnh: X/@IMFNews (tài khoản X của IMF)

IMF cảnh báo những rủi ro đối với kinh tế châu Á

IMF cảnh báo một trong những rủi ro lớn nhất là xung đột Trung Đông tái diễn hoặc tiếp tục leo thang, khiến giá năng lượng và các loại hàng hóa khác tăng cao, gây thêm áp lực lên các nền kinh tế nhập khẩu.

Ngoài ra, hiện tượng thời tiết El Nino có nguy cơ xuất hiện, làm gián đoạn nguồn cung lương thực. Chi phí vay vốn và các khoản thanh toán lãi vay gia tăng cũng có thể khiến các chính phủ phải cắt giảm nguồn lực dành cho những lĩnh vực thiết yếu, đồng thời thu hẹp dư địa tài khóa để ứng phó với các cú sốc trong tương lai.

IMF đồng thời lưu ý rằng sự bùng nổ của AI, dù đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vẫn tiềm ẩn những rủi ro.

Sự phát triển mạnh mẽ của AI cũng đang làm gia tăng chênh lệch tăng trưởng giữa các nền kinh tế. Báo cáo của IMF cho rằng sự tương tác giữa các yếu tố địa chính trị và công nghệ đã tạo ra một “nền kinh tế toàn cầu phân hóa”. Trong đó, một số quốc gia hưởng lợi từ xuất khẩu và đầu tư liên quan đến công nghệ, trong khi những nước khác phải đối mặt với chi phí nhập khẩu tăng cao và nhu cầu suy yếu.

Đại diện IMF nhận định nhiệm vụ trong thời gian tới là chuyển từ ứng phó với các cú sốc sang tái thiết, khôi phục dư địa tài khóa và tăng cường khả năng chống chịu, qua đó củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững của các quốc gia.