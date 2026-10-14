Giá vàng tiếp tục giảm tiền triệu

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng rẻ hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu trong bối cảnh các số liệu về lạm phát tại Mỹ chuẩn bị được công bố. Hiện tại, giá vàng thế giới giao ngay vận động quanh mức 4.160 USD/ounce, giảm 0,24% so với đầu phiên.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 3,5%, tương ứng giảm 150 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Các yếu tố ảnh hưởng giá vàng bao gồm triển vọng chính sách tiền tệ trong tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có phần bớt tiêu cực, nhưng thị trường vẫn đối mặt với nguy cơ Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12.

Cùng với đó, tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. Đối với vàng, những rủi ro liên quan đến vận tải hàng hải và xung đột tại Trung Đông có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng áp lực lạm phát, lợi suất trái phiếu cùng đồng USD có thể đi lên, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Đối với xu hướng giá vàng, về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt vùng kháng cự 4.217,15–4.227,00 USD/ounce. Nếu thành công, các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.273,36 USD/ounce và 4.316,09 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn của phe bán là đẩy giá xuống dưới ngưỡng 4.144,57 USD/ounce. Nếu ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục lùi về 4.110,33 USD/ounce và sâu hơn là 4.066,86 USD/ounce.