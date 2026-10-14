Doanh nghiệp tôn mạ gần 30 năm tuổi được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Ngày 13/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố quyết định chấp thuận niêm yết hơn 149 triệu cổ phiếu GDA của CTCP Tôn Đông Á, tương ứng vốn điều lệ gần 1.491 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch cùng ngày, cổ phiếu GDA dừng ở mức 11.500 đồng/cp, tương đương với vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 1.715 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu GDA trên UPCoM từ đầu năm đến nay. (Nguồn: TradingView).

Về kế hoạch mở rộng sản xuất, ngày 9/6/2026, Tôn Đông Á khởi công xây dựng nhà máy thứ tư tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng và công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm. Trong giai đoạn đầu, nhà máy dự kiến đạt công suất 600.000 tấn/năm và đi vào vận hành từ năm 2027.

Dự án tập trung sản xuất các dòng thép chuyên biệt phục vụ ngành thiết bị gia dụng, nội thất, ô tô và công nghiệp chế tạo.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Đoàn Vĩnh Phước, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tôn Đông Á, cho biết công ty sẽ mở rộng sản xuất các sản phẩm tôn chất lượng cao, hướng tới các ngành ứng dụng có giá trị gia tăng như gia dụng, nội thất, ô tô và các dự án hạ tầng lớn.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi, Tôn Đông Á cũng đề cập đến hoạt động đầu tư bất động sản. Với dự án của Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Đông Á miền Trung, doanh nghiệp dự kiến hoàn thành thủ tục pháp lý, triển khai thi công xây dựng và bán hàng giai đoạn 1 gồm 136 lô; đồng thời triển khai bán hàng giai đoạn 2 trong quý II/2027 với 74 lô.

Ngoài ra, công ty cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư thông qua hình thức liên danh, mua bán – sáp nhập hoặc đầu tư dự án mới, nhằm mở rộng lĩnh vực bất động sản và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

CTCP Tôn Đông Á tiền thân là Công ty TNHH Đông Á được thành lập vào ngày 5/11/1998, sau đó được đổi tên thành Công ty TNHH Tôn Đông Á vào tháng 6/2005. Năm 2009, công ty chuyển đổi từ hình thức công ty TNHH sang CTCP.

Từ khi chuyển đổi mô hình đến năm 2022, Tôn Đông Á đã thực hiện 13 đợt tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng năm 2009 lên gần 1.147 tỷ đồng. Trong đó, lần tăng vốn mạnh nhất là năm 2017, vốn điều lệ của công ty tăng gấp đôi từ 362 tỷ lên gần 725 tỷ đồng.

Ngày 10/3/2022, Tôn Đông Á trở thành công ty đại chúng sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với 15,35 triệu cổ phiếu. Đến ngày 7/9/2023, cổ phiếu GDA chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Trong năm 2024, doanh nghiệp thành lập Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ để triển khai dự án nhà máy thứ tư tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ, với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Cùng năm, Tôn Đông Á góp vốn thành lập CTCP JINDO VINA STEEL tại Indonesia.

Sang năm 2025, công ty tiếp tục thành lập Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ 1, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công các sản phẩm ống thép. Sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên gần 1.491 tỷ đồng cho tới nay.

Về cơ cấu cổ đông, theo báo cáo quản trị năm 2026, ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT Tôn Đông Á, là cổ đông lớn nhất với hơn 48,6 triệu cổ phiếu GDA, tương đương 32,6% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, bà Lê Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT, sở hữu 12,88% vốn; Công ty TNHH Thương mại JFE Shoji Việt Nam nắm 7,44% và bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT, sở hữu 6,57%.

Lợi nhuận bán niên giảm so với cùng kỳ

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, Tôn Đông Á đặt mục tiêu tổng sản lượng 760.000 tấn, tổng doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch lợi nhuận thấp hơn 8% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 6.655 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 142 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận ròng giảm 5 tỷ đồng, xuống còn xấp xỉ 145 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 57% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Ở một diễn biến khác, Tôn Đông Á vừa thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 9/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 4/11.

Với gần 149,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 149 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Trung dự kiến nhận khoảng gần 49 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lê Thị Phương Loan và bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh lần lượt nhận khoảng 19 tỷ đồng và gần 10 tỷ đồng, trong khi Công ty TNHH Thương mại JFE Shoji Việt Nam dự kiến nhận khoảng 11 tỷ đồng.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào cuối tháng 5/2026, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 là 20%, gồm 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2027. Như vậy, sau đợt chi trả bằng tiền mặt nói trên, Tôn Đông Á còn kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu để hoàn thành phương án đã được thông qua.