Một công ty xây dựng báo lãi 9 tháng giảm 96%, dư nợ vay gần 400 tỷ đồng

Dự án Nhà ở và TMDV phía Đông Đồng Văn do NHA làm chủ đầu tư. Ảnh: NHA.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HoSE: NHA) đạt 108 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn doanh thu (+59% YoY) khiến lợi nhuận gộp giảm 63% YoY xuống 14 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 39% trong quý 3/2025 xuống còn 13%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm 1,92 tỷ đồng, lên gần 2 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 40% và 12% YoY, lên 1,4 tỷ đồng và 3 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp co hẹp và các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt khoảng 12 tỷ đồng, giảm 66% YoY.

Sau khi trừ thuế, NHA ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt 11 tỷ đồng, giảm 60% so với mức 28 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, trong cơ cấu doanh thu quý 3/2026, mảng bất động sản đóng góp 23 tỷ đồng, giảm 42% YoY. Do bất động sản là lĩnh vực có biên lợi nhuận cao, doanh thu từ mảng này sụt giảm đã ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 127 tỷ đồng, giảm 53% YoY; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 77 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 96%.

Năm nay, NHA đặt mục tiêu lãi sau thuế 50 tỷ đồng, giảm 37% so với thực hiện năm 2025. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Về dòng tiền, tính đến cuối tháng 9/2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của NHA âm 69 tỷ đồng, đảo chiều so với mức dương 54 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 234 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi hơn 218 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính đạt hơn 272 tỷ đồng, với gần 162 tỷ đồng thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu và khoảng 218 tỷ đồng thu từ đi vay.

Hàng tồn kho tăng gần gấp 3, dư nợ vay gần 400 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của NHA đạt hơn 1.339 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng gần gấp 3, từ 51 tỷ đồng lên khoảng 147 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, phần lớn hàng tồn kho là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, đạt khoảng 145 tỷ đồng. Trong đó, dự án khu nhà ở Đông Đồng Văn chiếm hơn 101 tỷ đồng; khu dân cư Mộc Bắc ghi nhận gần 21,8 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 686 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với đầu năm. Khoản mục này tập trung tại một số dự án, gồm tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 theo hình thức đối tác công tư (PPP) và hai dự án đối ứng khu nhà ở đô thị Văn Xá, Chợ Lương (272 tỷ đồng); dự án khu nhà ở và thương mại dịch vụ tổng hợp phía Đông Đồng Văn (131 tỷ đồng); dự án Khu nhà ở Tân Hà (108 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của NHA tại cuối quý 3/2026 đạt khoảng 579 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn tăng từ khoảng 277 tỷ đồng lên 388 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 40%.

Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn đạt gần 157 tỷ đồng, còn dư nợ dài hạn tăng từ khoảng 122 tỷ đồng lên 231 tỷ đồng. Trong kỳ, ngoài các khoản vay ngân hàng, doanh nghiệp còn phát sinh khoản vay dài hạn 50 tỷ đồng từ CTCP Phát triển Thành Mỹ và khoản vay cá nhân tăng lên 147 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, từ giữa tháng 8/2025 đến nay, cổ phiếu NHA liên tục lao dốc, từ vùng giá trên 21.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 7.200 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14/10, tương đương mức giảm khoảng 65,7%. Riêng phiên sáng nay, mã này giảm 1,37%, nối dài chuỗi giảm điểm lên 5 phiên liên tiếp.