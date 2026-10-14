Xã Dương Hòa nâng chất lượng, mở rộng thị trường cho hàng Việt

Sản phẩm miến của xã Dương Hòa. Ảnh: Thanh Hiền

Theo Ban Chỉ đạo cuộc vận động xã Dương Hòa, thế mạnh sản xuất của địa phương là chế biến nông sản và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, trong đó có những mặt hàng quen thuộc như bún, miến, phở khô và các sản phẩm chế biến từ nông sản.

Địa phương chú trọng phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, tổ chức, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua các hoạt động giới thiệu trên truyền hình, triển lãm và những hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động Phạm Anh Tuấn làm việc với xã Dương Hòa. Ảnh: Thanh Hiền

Làm việc với xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động Phạm Anh Tuấn đề nghị, xã tuyên truyền có trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản và kinh doanh bánh kẹo.

Vận động người dân ưu tiên dùng hàng Việt phải gắn với bảo đảm chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Địa phương rà soát cụ thể số sản phẩm, hộ sản xuất đã được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao; xác định những tiêu chí còn thiếu để có giải pháp hỗ trợ hoàn thiện chất lượng, bao bì, nhãn mác và nâng hạng sản phẩm.

Đồng thời, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đối với chuyển đổi số, xã đánh giá thực chất hiệu quả các chương trình livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản. Bên cạnh số lượt người tiếp cận, địa phương cần làm rõ sản phẩm được giới thiệu, số đơn hàng phát sinh và kết quả tiêu thụ, qua đó xác định giải pháp hỗ trợ phù hợp cho từng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đoàn Thanh niên có thể đảm nhận hoạt động quảng bá, bán hàng trực tuyến; Hội Phụ nữ hỗ trợ xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, mẫu mã sản phẩm; các tổ chức thành viên chủ động lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với hội viên. Việc phân công rõ nhiệm vụ sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp và thuận lợi trong đánh giá kết quả thực hiện.

Đối với các kiến nghị về xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm, Đoàn kiểm tra đề nghị xã làm rõ nhu cầu, khó khăn của từng nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh để phối hợp với các sở, ngành thành phố hỗ trợ.

Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng hàng hóa, địa phương cần gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.