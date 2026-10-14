F88 hướng tới lãi trước thuế cả năm 1.500 tỷ đồng

F88 cân bằng giữa tăng trưởng và hiệu quả

CTCP Đầu tư F88 công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu đạt 4.349 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 80,1%, hoàn thành khoảng 96% kế hoạch năm.

Riêng quý III, doanh thu F88 đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 48%. Lợi nhuận trước thuế đạt 401 tỷ đồng, tăng 42,1%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tính trên cơ sở 12 tháng gần nhất đạt 35,1%.

Hoạt động cho vay tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đóng góp gần 3.728 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng, tăng trưởng 52,4%. Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay ròng đạt 9.540 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ và 32,2% so với đầu năm.

Mạng lưới F88 đã cán mốc 1.000 phòng giao dịch, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho khách hàng bình dân. Cùng với việc mở rộng mạng lưới, F88 chú trọng phát triển khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện hữu.

Mạng lưới F88 đã cán mốc 1.000 phòng giao dịch. Ảnh: F88

Riêng quý III, F88 ghi nhận khoảng 95.500 khách hàng vay mới, tỷ trọng khách hàng quay lại ở mức 68%. Việc thu hút thêm khách hàng giúp mở rộng quy mô kinh doanh, trong khi nhu cầu vay tiếp của khách hàng hiện hữu tạo nguồn giao dịch thường xuyên cho hệ thống phòng giao dịch.

Doanh thu của F88 đang tăng nhanh hơn chi phí hoạt động. Trong 9 tháng, chi phí hoạt động tăng 24%, thấp hơn mức tăng doanh thu. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 43%, thấp hơn 10,3% so với cùng kỳ. Chi phí vốn tính trên cơ sở 12 tháng gần nhất ở mức 13,3%, so với 14,4% tại cùng kỳ năm trước.

Cùng với việc mở rộng dư nợ cho vay, F88 tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng. Tỷ lệ xóa nợ ròng nằm trong ngưỡng kiểm soát.

Theo chính sách của F88, khoản vay quá hạn trên 90 ngày được xóa sổ khỏi danh mục nội bảng và tiếp tục được theo dõi, thu hồi. Trong 9 tháng, thu từ nợ đã xử lý rủi ro đạt 289 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

"Quan điểm xuyên suốt của F88 là cân bằng tăng trưởng danh mục với hiệu quả hoạt động và chi phí rủi ro. Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng doanh thu, hiệu quả vận hành và việc tối ưu nguồn vốn đã hỗ trợ kết quả lợi nhuận, trong khi chi phí tín dụng vẫn chịu áp lực", phía F88 cho hay.

Với tăng trưởng từ hoạt động cho vay và hiệu quả vận hành cải thiện, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng lợi nhuận trước thuế cả năm sẽ đạt 1.500 tỷ đồng, vượt khoảng 32% kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mảng bảo hiểm tăng trưởng

F88 hướng tới lãi trước thuế cả năm 1.500 tỷ đồng. Ảnh: F88

Mảng phân phối bảo hiểm ghi nhận doanh thu gần 583 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 74,6% so với cùng kỳ. Kết quả này bổ sung nguồn thu quan trọng bên cạnh hoạt động cho vay và tạo cơ sở để F88 tiếp tục phát triển các dịch vụ tài chính khác.

Thông qua thương hiệu Ngôi Nhà Xanh (NNX), F88 phát triển phân phối bảo hiểm độc lập, mở rộng khả năng tiếp cận cả những khách hàng không có nhu cầu vay.

Lợi thế của mô hình này đến từ sự am hiểu khách hàng, dữ liệu tích lũy trong hoạt động kinh doanh và khả năng hỗ trợ trực tiếp qua mạng lưới phòng giao dịch. Bên cạnh phân phối sản phẩm, NNX chú trọng dịch vụ sau bán và hỗ trợ khách hàng trong quá trình yêu cầu bồi thường.

Cùng với kết quả kinh doanh, F88 tiếp tục bổ sung nguồn lực cho hoạt động cho vay. Theo cập nhật 9 tháng, doanh nghiệp đã huy động thành công 833,5 tỷ đồng qua trái phiếu đại chúng và 781,9 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Trong quý III, HĐQT đã phê duyệt việc thực hiện các khoản vay nước ngoài với tổng quy mô lên tới 50 triệu USD. Các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế, cùng cơ chế hợp tác với ngân hàng, giúp F88 có thêm lựa chọn về chi phí, kỳ hạn và cơ cấu nguồn vốn để phục vụ tăng trưởng.