Khó nhận ra Hiền Hồ

Hiền Hồ mới đây đăng tải video bắt trend “biến hình” trên trang cá nhân. Bên cạnh màn chuyển cảnh trước và sau khi đổi phong cách, diện mạo của nữ ca sĩ là chi tiết được nhiều người chú ý. Trong clip, gương mặt cô trông tròn và đầy đặn hơn so với những hình ảnh quen thuộc thời mới nổi.

Clip mới nhất Hiền Hồ chia sẻ.

Dưới video, một số người khen Hiền Hồ trông trẻ trung với gương mặt bầu bĩnh. Số khác nhận xét đường nét của cô đã thay đổi khá nhiều, khiến họ khó nhận ra nữ ca sĩ khi mới lướt qua đoạn clip. Trước đó, Hiền Hồ từng chia sẻ công khai về việc chỉnh sửa mũi.

Diện mạo gần đây của Hiền Hồ.

Hiền Hồ được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2017. Trong những năm tiếp theo, cô ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng và Gặp nhưng không ở lại.

Bản song ca Cưới nhau đi cùng Bùi Anh Tuấn cũng được nhiều khán giả biết đến. Ở giai đoạn này, nữ ca sĩ thường xuyên góp mặt tại các sân khấu lớn, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí.

Hiền Hồ thay đổi khá nhiều so với trước đây.

Năm 2022, Hiền Hồ vướng ồn ào đời tư. Cô sau đó lên tiếng xin lỗi và có một thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng. Những năm gần đây, nữ ca sĩ dần trở lại, phát hành sản phẩm mới và nhận lời biểu diễn tại một số sân khấu, sự kiện. Tần suất xuất hiện của cô thưa hơn so với giai đoạn các bản hit liên tiếp ra mắt.

Hiền Hồ hoạt động nghệ thuật và thường chia sẻ hình ảnh tập luyện pickleball.

Ngoài các hoạt động âm nhạc, Hiền Hồ thường chia sẻ hình ảnh tập luyện pickleball và từng tham gia một số giải đấu của bộ môn này. Trên trang cá nhân, cô cũng đăng những khoảnh khắc đi du lịch và thử các phong cách ăn mặc khác nhau. Clip “biến hình” là một trong những bài đăng gần đây khiến diện mạo của nữ ca sĩ được nhắc đến nhiều.