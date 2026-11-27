Tối 26/11, Quân A.P và bạn gái Lê Khanh cùng xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM. Cặp đôi thu hút sự chú ý khi lần đầu công khai sánh đôi tại một hoạt động giải trí, thoải mái tương tác trước đông đảo khán giả.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, khi được người dẫn chương trình giới thiệu là “bà xã” của Quân A.P và hỏi về những thay đổi của bạn trai, Lê Khanh không ngần ngại gọi nam ca sĩ là “chồng em”. Cô nhận xét: “Em thấy chồng em là rất là tiến bộ và rất thể hiện được cá tính của mình. Và thông minh, rất là thông minh”.

Những lời nhận xét ngắn gọn nhưng đầy tự hào của Lê Khanh khiến Quân A.P không giấu được nụ cười ngại ngùng. Cách xưng hô tự nhiên của cô dành cho bạn trai cũng nhanh chóng trở thành chi tiết được khán giả chú ý. Sau nhiều năm giữ kín chuyện tình cảm, cả hai hiện khá thoải mái khi thể hiện sự gắn bó trước công chúng.

Lê Khanh thoải mái gọi Quân A.P là “chồng” trước đông đảo khán giả.

Bên cạnh màn tương tác ngọt ngào, chuyện bao giờ Quân A.P và Lê Khanh chính thức tổ chức đám cưới cũng nhận được sự quan tâm. Cặp đôi đã có khoảng 14 năm gắn bó, quen biết nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trước đó, trong một buổi giao lưu với người hâm mộ vào tháng 5/2026, Quân A.P từng nhận được câu hỏi: “Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?”. Trước thắc mắc này, nam ca sĩ mỉm cười đáp: “Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay”.

Phát ngôn úp mở của giọng ca sinh năm 1997 nhanh chóng khiến người hâm mộ tò mò về kế hoạch kết hôn của cặp đôi. Đến tháng 7/2026, Quân A.P còn từng gây xôn xao khi đăng tải rồi nhanh chóng xóa hình ảnh được cho là ảnh cưới chụp tại Italy.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa công bố ngày tổ chức hôn lễ cụ thể. Sau 14 năm đồng hành, người hâm mộ đang mong chờ Quân A.P và Lê Khanh sớm chính thức về chung một nhà.