Chiều tối 27/11, Hậu Hoàng chia sẻ bài đăng thứ hai trên trang cá nhân, cập nhật tình hình những ngày qua trong bệnh viện. Cô giữ trạng thái vui vẻ, lạc quan, hé lộ những bức ảnh nhí nhố, vui cười khi nhận được sự quan tâm của hai người chị thân thiết là Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến. Nữ YouTuber cho biết Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến - dù người ở Quảng Trị, người ở TP.HCM - nhưng đã bay gấp ra Hà Nội, rồi chạy vội vào viện thăm cô.

Diệu Nhi - Dương Hoàng Yến nhanh chóng đến thăm Hậu Hoàng.

Hậu Hoàng kể lại giây phút từ cảm động chuyển sang "cảm lạnh": "Hôm đó là lúc tui đang rất khủng hoảng, khóc sưng hết cả mắt từ sáng tới tối thì đùng, tự nhiên 2 bà ú òa, lò dò đi vào và truyền cho tui đủ những năng lượng tiêu cực nhất". Cô nhận được những lời khuyên theo lối "tư duy ngược" nhưng lại thấm thía để có thêm sức mạnh chống chọi và vượt qua bệnh tật như xem phim ít thôi, quá trình điều trị sẽ rất đau đớn, không chỉ nghĩ cho bản thân mà phải nghĩ cho cả người thân trong gia đình...

Hậu Hoàng chia sẻ: "Trước khi ra về chị còn dặn là: Em cứ nghĩ nhiều tới những điều tiêu cực chị nói nha để biết là chỉ có một phương án duy nhất là vào thuốc, dù đau đớn nhưng ít nhất là mình biết mình còn đang khá lên từng ngày".

Hậu Hoàng cho biết sau khi các chị về, Diệu Nhi còn đều đặn vào mỗi trưa, mỗi tối gửi ghi âm giọng hát ru cho cô ngủ.

Diệu Nhi - Hậu Hoàng - Dương Hoàng Yến là ba chị em thân thiết, từng tham gia Sao Nhập Ngũ 2020, là thành viên của "vũ trụ Chị Đẹp", cùng ra mắt nhóm nhạc XYNTRA. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, bộ ba còn thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng nhau.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cập nhật thêm tình hình sức khỏe sau 3 ngày nhập viện, cho biết đã chuyển vào phòng vô khuẩn. Hậu Hoàng dành sự trân trọng và biết ơn tình cảm của anh chị, bạn bè nhưng cho biết hiện tại hạn chế tiếp xúc nên không thể đón tiếp mọi người vào thăm.

Tối 26/11﻿, sau bài đăng thông báo của Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến chia sẻ dòng trạng thái: "Chị sẽ luôn bên em gái, phải mạnh mẽ vượt qua vì chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau ở phía trước nhé!"

Kể từ lúc hay tin Hậu Hoàng mắc bệnh và đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) từ ngày 24/11, rất đông nghệ sĩ như Hòa Minzy, Bùi Lan Hương, Trang Pháp, Bùi Công Nam... cùng gửi lời hỏi thăm, động viên tinh thần, truyền động lực mong cô mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh.

Sáng 27/11, trên kênh broadcast, giọng ca sinh năm 1995 đã gửi một tin nhắn dài cho biết đã đọc hết bình luận, tin nhắn và các bài đăng nhưng chưa thể phản hồi trả lời được vì mỗi ngày phải tiêm và truyền liên tục nên tay bị đau. Hậu Hoàng gửi lời cảm ơn, xúc động vì nhận được nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp, khán giả.