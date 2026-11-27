Với thời lượng 181 phút, phiên bản điện ảnh không chỉ đưa các thành viên bước vào cuộc đua cuối cùng tìm kiếm Người thừa kế mà còn khép lại hành trình Gia tộc R bằng thông điệp ý nghĩa về gia đình và tình thân.

Tại sự kiện, các thành viên Tư Ngọc, Năm Phát, Sáu Tút, Tám Trung, Tám Quân, Út Tuấn cùng người dẫn dắt Lê Nhân đã có dịp gặp gỡ khán giả và nhìn lại những kỷ niệm của mùa 3. Sự vắng mặt của Hai Thành được Tư Ngọc hài hước giải thích là đang “đi xuất khẩu lao động”.

Gia tộc R trong ngày ra mắt "Running Man Vietnam 2026: Về nhà"

Một trong những khoảnh khắc thu hút sự chú ý tại buổi giao lưu là màn úp mở của Lan Ngọc về danh tính Quán quân. Nữ diễn viên nhắn nhủ khán giả đừng quá tập trung vào trailer mà hãy chú ý đến con bướm xuất hiện trên vai mình: “Nhìn vào con bướm đi rồi mọi người sẽ biết ai là Quán quân”.

Trong khi đó, Sáu Tút không giấu áp lực khi bước vào chặng cuối với danh hiệu Quán quân mùa trước. Nam thành viên hài hước tiết lộ chiến thuật của mình là liên tục thất bại để chờ cơ hội lật ngược tình thế: “Chiến thuật của mình là mùa 4 mình thua từ đầu đến cuối để tập cuối này mình lật kèo”. Anh còn bật mí đây là lần đầu tiên mình hạ gục 3-4 người cùng lúc và khẳng định những gì khán giả kỳ vọng ở tập cuối sẽ được nhân đôi.

"Bóng hồng" duy nhất của Running Man Vietnam 2026 chia sẻ tại sự kiện

Trước màn úp mở của Lan Ngọc, Tám Trung lại tỏ ra đầy hoài nghi khi cho rằng chương trình đã tính toán rất khéo léo, bởi nếu nữ diễn viên thực sự là Quán quân thì ê-kíp khó có thể để lộ đáp án dễ dàng như vậy. Anh còn ví Running Man Vietnam vừa là món ăn tinh thần, vừa là món ăn thực tế, đồng thời tiết lộ đã nhịn đói suốt hai tuần để chờ ngày được “bới tô cơm” tại rạp.

Không chỉ mang đến những màn tung hứng hài hước, buổi giao lưu còn là dịp để các thành viên nhìn lại sự thay đổi của bản thân sau hành trình đồng hành. Nếu Hai Thành vẫn là người anh cả, trụ cột của Gia tộc R, thì Út Tuấn cho biết mình đã nâng cấp đáng kể về chiến thuật sau khi tiếp thu góp ý từ khán giả: “Sau mùa vừa rồi, với sự góp ý của khán giả là gian xảo lên, mưu mẹo hơn để không bị Sáu Tút lừa, Út Tuấn đã tăng sức mạnh chút chút”. Khi được hỏi ai là người mạnh nhất gia tộc, anh không ngần ngại gọi tên Hai Thành.

Anh Tú Atus áp lực khi bước vào chặng cuối với danh hiệu Quán quân mùa trước

Chia sẻ về những người đồng đội, Tám Quân cho biết anh đặc biệt ấn tượng với thể lực của Năm Phát, đến mức phải chủ động tập luyện thêm. Anh cũng học được sự đúng giờ từ Hai Thành, sự khéo léo và khả năng ghi nhớ chi tiết từ Tám Trung, đồng thời dành lời khen cho sự nhanh nhạy của Tư Ngọc, Sáu Tút và nét hài hước ngày càng rõ của Út Tuấn.

Buổi ra mắt còn có những khoảnh khắc ấm áp khi Gia tộc R bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Năm Phát ngay tại sự kiện. Tư Ngọc cũng ngẫu hứng kêu gọi mọi người cùng hát ca khúc “Đi về nhà”, nhưng màn thể hiện lệch nhịp lại tạo nên tình huống dở khóc dở cười, mang đến tiếng cười cho buổi hội ngộ.

Trong phiên bản điện ảnh, hành trình cuối cùng của Gia tộc R bắt đầu bằng chuyến trở về với những kỷ niệm tại bảo tàng ký ức. Những dấu hiệu bất thường dần mở ra bí ẩn mới, đưa các thành viên bước vào cuộc đua tìm kiếm Người thừa kế thông qua nhiệm vụ do nhân vật Quản gia, được đảm nhận bởi Lê Nhân, công bố.

Sinh nhật bất ngờ dành cho Năm Phát (Liên Bỉnh Phát) tại sự kiện ra mắt

Với loạt thử thách mới, "Running Man Vietnam 2026: Về nhà" tiếp tục kết hợp vận động, đấu trí và những tình huống hài hước đặc trưng. Sự đầu tư về ý tưởng, đạo cụ và bối cảnh góp phần tạo nên trải nghiệm điện ảnh khác biệt, đòi hỏi các thành viên không chỉ có thể lực mà còn phải nhanh nhạy, phán đoán và vận dụng chiến thuật.

Tuy nhiên, phía sau cuộc đua tìm kiếm Người thừa kế không chỉ là câu chuyện thắng thua. Tư Ngọc xúc động chia sẻ: “Tư của Gia tộc R là không có dành thắng thua, quan trọng là kỷ niệm”. Câu nói cũng phần nào thể hiện tình cảm mà các thành viên dành cho hành trình đã cùng nhau trải qua, nơi những khoảnh khắc và sự gắn kết đôi khi còn đáng giá hơn cả kết quả cuối cùng.

Điểm nhấn cảm xúc của bộ phim nằm ở câu chuyện về tình cảm gia đình. Đằng sau cuộc đua tìm kiếm tài sản và Người thừa kế là một câu hỏi khiến các thành viên phải suy ngẫm: Cha mẹ đã dành cả cuộc đời để vun vén, trao đi những điều tốt đẹp nhất cho con cái, nhưng liệu con cái có luôn biết yêu thương và trân trọng cha mẹ? Phải chăng cha mẹ mới chính là tài sản quý giá nhất mà mỗi người đang có?

Từ một chương trình giải trí với những màn cạnh tranh và đấu trí, bộ phim dần dẫn dắt khán giả đến với thông điệp về tình thân, lòng biết ơn và những giá trị đôi khi bị lãng quên trong nhịp sống thường ngày. Không chỉ khán giả mà chính các thành viên Gia tộc R cũng không giấu được sự xúc động trước câu chuyện phía sau chặng hành trình cuối cùng.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Tư Ngọc cho biết tên gọi "Về nhà" mang ý nghĩa đặc biệt khi những ngày cuối năm đang đến gần. Theo nữ diễn viên, đây như một hồi chuông nhắc nhở mỗi người trở về với gia đình và những điều thân thuộc. Cô cũng cho biết tập đặc biệt lần này là lời khép lại hành trình Gia tộc R, để chương trình có thể tiếp tục làm mới mình với những ý tưởng khác trong mùa tiếp theo.

Đến chặng cuối, những chiếc bảng tên dường như cũng mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi các thành viên dần không còn gọi nhau bằng nghệ danh quen thuộc, mà chuyển sang những cách xưng hô gần gũi như Hai Thành, Tư Ngọc, Năm Phát, Sáu Tút… Những cách gọi tưởng chừng giản dị ấy phần nào cho thấy sự thân thiết đã được vun đắp qua hành trình đồng hành. Gia tộc R giờ đây không chỉ là những người cùng đứng chung một đội hình, mà còn là những người đã trở nên thân thuộc trong cuộc sống của nhau.