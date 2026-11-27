Dàn diễn viên với nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả được chờ đợi với vai diễn mới trong phim truyền hình "Tình khúc bản Gió".

"Tình khúc bản Gió" có sự tham gia của dàn diễn viên được yêu mến. Quỳnh Châu - gương mặt ghi dấu qua "Cách em 1 milimet" và "Dưới ô cửa sáng đèn" vào vai Họa Mi - một nhân vật đi qua nhiều chuyển biến tâm lý từ đau đớn, nghi hoặc đến can đảm đối diện sự thật.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên kỳ cựu như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Võ Hoài Nam, Anh Tuấn… và các gương mặt trẻ Long Vũ, Khánh Ly, Thanh Tâm... góp thêm sắc màu cho bộ phim.

Với bối cảnh giàu sức gợi và câu chuyện bí ẩn đan cài, Phim "Tình khúc bản Gió" hứa hẹn mang đến một lát cắt mới về đời sống vùng cao trên màn ảnh nhỏ.

Lựa chọn bối cảnh vùng cao, "Tình khúc bản Gió" mở ra một không gian khác biệt. Thay cho nhịp sống đô thị hay những xung đột gia đình quen thuộc là những triền ruộng bậc thang, chợ phiên, nếp nhà giữa mây và đời sống văn hóa gắn bó với núi rừng.

Đặc biệt, rừng không chỉ là cảnh quan mà hiện diện như một nhân vật: nơi lưu giữ ký ức, niềm tin và cả những bí mật mà con người muốn chôn vùi. Bộ phim "Tình khúc bản Gió" do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, ở đó có câu chuyện tình yêu lãng mạn, có những bí ẩn, những va chạm thế hệ và câu chuyện bảo vệ thiên nhiên.

Điểm hấp dẫn của "Tình khúc bản Gió" nằm ở cách các tuyến truyện tưởng chừng riêng biệt lại dần kết nối trong một bí mật lớn. Từ hành trình tìm kiếm sự thật về cái chết của cha, Hoạ Mi từng bước khám phá những góc khuất của bản làng, nơi ranh giới giữa niềm tin và sự thật không dễ phân định.

Song hành với đó là cuộc đối đầu âm thầm giữa những con người quyết tâm gìn giữ rừng thiêng và thế lực đang tìm cách chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá. Những mối quan hệ tưởng chừng bình yên, những ân oán từ quá khứ và cả lòng tin dành cho nhau dần bị thử thách, khiến câu chuyện liên tục mở ra những diễn biến bất ngờ.

Không chỉ khai thác yếu tố điều tra, bí ẩn, bộ phim còn đặt ra những vấn đề giàu ý nghĩa về sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại. Trong khi thế hệ đi trước xem luật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng, lớp trẻ lại khao khát tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình.

Từ những góc nhìn khác biệt, bộ phim gợi mở câu chuyện về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm của mỗi thế hệ với di sản cha ông. Đặc biệt, phim đề cao sức mạnh của sự thật và lòng dũng cảm, khi con người phải vượt qua định kiến, nỗi sợ hãi và cả những tổn thương để bảo vệ điều mình tin tưởng.