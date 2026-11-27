'Tình khúc bản Gió' - đời sống vùng cao đương đại lên phim truyền hình
Ngày 27/11, Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) họp báo ra mắt bộ phim truyền hình "Tình khúc bản Gió", đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, lên sóng kênh VTV3 lúc 20 giờ thứ Năm, Sáu hằng tuần trong tháng 12/2026.
"Tình khúc bản Gió" có sự tham gia của dàn diễn viên được yêu mến. Quỳnh Châu - gương mặt ghi dấu qua "Cách em 1 milimet" và "Dưới ô cửa sáng đèn" vào vai Họa Mi - một nhân vật đi qua nhiều chuyển biến tâm lý từ đau đớn, nghi hoặc đến can đảm đối diện sự thật.
Phim còn có sự tham gia của các diễn viên kỳ cựu như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Võ Hoài Nam, Anh Tuấn… và các gương mặt trẻ Long Vũ, Khánh Ly, Thanh Tâm... góp thêm sắc màu cho bộ phim.
Lựa chọn bối cảnh vùng cao, "Tình khúc bản Gió" mở ra một không gian khác biệt. Thay cho nhịp sống đô thị hay những xung đột gia đình quen thuộc là những triền ruộng bậc thang, chợ phiên, nếp nhà giữa mây và đời sống văn hóa gắn bó với núi rừng.
Đặc biệt, rừng không chỉ là cảnh quan mà hiện diện như một nhân vật: nơi lưu giữ ký ức, niềm tin và cả những bí mật mà con người muốn chôn vùi. Bộ phim "Tình khúc bản Gió" do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, ở đó có câu chuyện tình yêu lãng mạn, có những bí ẩn, những va chạm thế hệ và câu chuyện bảo vệ thiên nhiên.
Điểm hấp dẫn của "Tình khúc bản Gió" nằm ở cách các tuyến truyện tưởng chừng riêng biệt lại dần kết nối trong một bí mật lớn. Từ hành trình tìm kiếm sự thật về cái chết của cha, Hoạ Mi từng bước khám phá những góc khuất của bản làng, nơi ranh giới giữa niềm tin và sự thật không dễ phân định.
Song hành với đó là cuộc đối đầu âm thầm giữa những con người quyết tâm gìn giữ rừng thiêng và thế lực đang tìm cách chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá. Những mối quan hệ tưởng chừng bình yên, những ân oán từ quá khứ và cả lòng tin dành cho nhau dần bị thử thách, khiến câu chuyện liên tục mở ra những diễn biến bất ngờ.
Không chỉ khai thác yếu tố điều tra, bí ẩn, bộ phim còn đặt ra những vấn đề giàu ý nghĩa về sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại. Trong khi thế hệ đi trước xem luật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng, lớp trẻ lại khao khát tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình.
Từ những góc nhìn khác biệt, bộ phim gợi mở câu chuyện về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm của mỗi thế hệ với di sản cha ông. Đặc biệt, phim đề cao sức mạnh của sự thật và lòng dũng cảm, khi con người phải vượt qua định kiến, nỗi sợ hãi và cả những tổn thương để bảo vệ điều mình tin tưởng.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tinh-khuc-ban-gio-doi-song-vung-cao-duong-dai-len-phim-truyen-hinh-179261127203142383.htm