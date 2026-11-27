Trong ngày Black Friday 27/11 tại Hà Nội, thị trường mua sắm diễn ra sôi động ở nhiều tuyến phố và trung tâm thương mại. Bên cạnh lượng khách đổ về săn ưu đãi, người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ nhu cầu, giá bán thực tế và điều kiện khuyến mại trước khi chi tiền.

Những tấm biển giảm giá hàng hóa nhân dịp Black Friday tràn ngập nhiều tuyến phố. Ảnh: Khánh Linh

Ngay từ sáng sớm 27/11, trên nhiều tuyến phố như Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Trần Duy Hưng, Chùa Bộc, Bà Triệu, Bạch Mai cũng như các trung tâm thương mại và siêu thị lớn, không khí mua sắm đã rất nhộn nhịp, với hàng loạt biển quảng cáo, áp phích khuyến mại. Nhiều cửa hàng treo mức giảm giá từ 30 -50 hoặc 70 phần trăm, lên tới 80 phần trăm vào ngày Black Friday chính thức, thậm chí có nơi ghi biển giảm 70 đến 90 phần trăm kèm các lời chào mời như xả kho, giá sốc, rẻ vô địch.

Khác với tâm lý dồn vào một ngày duy nhất, nhiều thương hiệu đã khởi động khuyến mại từ giữa tháng 11, sớm hơn khoảng một tuần so với ngày 27/11, tập trung vào thời trang, mỹ phẩm, giày dép và hàng phục vụ sinh hoạt cuối năm.

Dù vậy, thực tế ghi nhận tại các điểm bán cho thấy sự chênh lệch đáng kể. Trên phố Chùa Bộc, bên cạnh các cửa hàng có đông khách ghé vào, vẫn còn nhiều cửa hàng lớn nhỏ treo biển giảm giá nhưng không khí khá ảm đạm, nhiều khách hàng tâm lý chưa rõ mức giảm tới 90 phần trăm có thực chất hay không.

Tương tự, tại phố Phạm Ngọc Thạch, nhiều cửa hàng treo biển ưu đãi lớn nhưng bên trong vắng khách, đa số người đi qua chỉ ghé xem rồi rời đi hoặc chỉ có lác đác vài khách chọn đồ. Ngược lại, trên đường Cầu Giấy và tại một số cửa hàng áp dụng cách bán hàng mới, lượng khách quan tâm có phần nhộn nhịp hơn.

Các mặt hàng phục vụ nhu cầu giao mùa như áo khoác, áo giữ nhiệt, trang phục công sở và phụ kiện được đưa vào danh mục khuyến mại chủ lực với nhiều sản phẩm chỉ từ vài chục nghìn đồng hoặc giảm thêm khi mua theo gói. Nhờ khởi động sớm và tận dụng dịp cuối tuần, một số cửa hàng trên đường Cầu Giấy và Hồ Tùng Mậu ghi nhận lượng khách tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với ngày thường.

Các bạn trẻ tìm đến cửa hàng thời trang quen thuộc trên phố Bà Triệu đúng ngày Black Friday tại Hà Nội. Ảnh: Khánh Linh

Tuy nhiên, diễn biến thị trường cho thấy người mua không còn dễ bị thuyết phục bởi những con số giảm giá sâu. Trên các tuyến phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, nhiều cửa hàng vẫn khá thưa khách dù treo băng rôn quảng cáo rầm rộ. Phần lớn người tiêu dùng đều cân nhắc kỹ lưỡng về chất liệu, tính ứng dụng và đối chiếu giá niêm yết trước khi quyết định chi tiền.

Một điểm đáng chú ý trong mùa mua sắm năm nay là việc nhiều cửa hàng kết hợp livestream bán hàng trên mạng xã hội để giới thiệu mẫu mới và hàng khuyến mại. Chị Thùy Chi, nhân viên bán hàng trên phố Cầu Giấy cho biết, cửa hàng triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 20/11 đến ngày 5/12 kết hợp livestream giới thiệu các mẫu mới, chủ lực là sản phẩm chất liệu len; những phiên đông khách có thể chốt hơn 70-80 triệu đồng, phiên thấp khoảng 30-40 triệu đồng, giúp đơn hàng trực tuyến tăng mạnh và kéo khách đến nhận hàng, xem trực tiếp; trong đó, các mẫu áo khoác 79.000 đồng, quần jean 89.000 đồng cùng nhóm hàng giảm 10 – 50% được nhiều người tìm mua.

Cùng hướng khai thác hàng mới, chị Thùy Trang nhân viên bán hàng quần áo trên phố Bà Triêu, cho biết cửa hàng áp dụng mức giảm từ 15-50% cho áo sơ mi, quần âu, vest giúp lượng khách tới đông hơn bình thường, chủ yếu chọn mẫu mới cho mùa Đông.

Là người tiêu dùng, chị Nguyễn Thu Hương, phố Tràng Thi cho biết, dịp này chị chọn đến cửa hàng trực tiếp để trải nghiệm, chọn đồ nhanh chóng hơn, mua sắm cho cả gia đình. Theo chị Hương nhận định, người mua hiện nay không còn phụ thuộc vào một ngày giảm giá cụ thể mà mua sắm nhiều hơn vào cuối tuần, ngày lễ hoặc qua thương mại điện tử.

Người tiêu dùng tìm mua sản phẩm theo nhu cầu tại các cửa hàng giảm giá sâu. Ảnh: Khánh Linh

Bên cạnh sức hút từ các mức giảm giá sâu, nhiều người mua vẫn đặt câu hỏi về chất lượng và mẫu mã của sản phẩm khuyến mại mạnh. Phía cửa hàng cho biết các mặt hàng giảm sâu thường chỉ còn số lượng hoặc kích cỡ hạn chế.

Để tránh mua sắm theo cảm xúc và chi tiêu vượt kế hoạch, chuyên gia tư vấn khuyến nghị người tiêu dùng xác định rõ mặt hàng thật sự cần thiết, dự trù ngân sách từ trước, so sánh giá bán trước và sau khuyến mại qua nhiều cửa hàng hoặc sàn thương mại điện tử, đọc kỹ điều kiện áp dụng mức giảm cao, kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng, nguồn gốc, thông số, thời hạn bảo hành cũng như chính sách đổi trả và giữ lại hóa đơn, chứng từ khi giao dịch.