Chỉ còn ba tuần trước ngày khởi chiếu, Avengers: Doomsday đang trở thành tâm điểm của thị trường điện ảnh Bắc Mỹ. Theo The Hollywood Reporter và Deadline ngày 25/11, bom tấn của Marvel Studios được dự báo thu về từ 270 triệu USD trong ba ngày cuối tuần đầu tiên, mở ra cơ hội thiết lập kỷ lục doanh thu tháng 12.

Đáng chú ý, con số này đến từ National Research Group (NRG), đơn vị chuyên khảo sát và dự báo thị trường điện ảnh. Đây là mức dự báo mở màn cao nhất mà NRG từng ghi nhận cho một bộ phim, cho thấy sức hút đặc biệt của Avengers: Doomsday trước thời điểm phát hành.

Avengers: Doomsday được dự báo thu về 270 triệu USD trong ba ngày đầu công chiếu tại Bắc Mỹ.

Nếu đạt doanh thu 270 triệu USD, Avengers: Doomsday sẽ vượt thành tích 260,1 triệu USD của Spider-Man: No Way Home năm 2021, qua đó trở thành bộ phim có doanh thu mở màn tháng 12 cao nhất lịch sử Bắc Mỹ.

Thành tích này cũng đưa tác phẩm vào nhóm những màn ra mắt lớn nhất Hollywood, chỉ xếp sau Spider-Man: Brand New Day với khoảng 360 triệu USD và Avengers: Endgame với 357 triệu USD.

Sức nóng của Avengers: Doomsday còn thể hiện qua lượng vé đặt trước. Theo Deadline, doanh thu bán vé sớm tại Mỹ đã vượt 100 triệu USD, trong khi bộ phim vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục thu hút khán giả trước ngày ra mắt 18/12.

Robert Downey Jr. gây chú ý khi trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai phản diện Doctor Doom thay vì Iron Man.

Không chỉ sở hữu lợi thế thương hiệu, Avengers: Doomsday còn đánh dấu sự trở lại của Robert Downey Jr. trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hóa thân thành Iron Man, nam tài tử lần này đảm nhận vai phản diện Doctor Doom, nhân vật được kỳ vọng tạo nên bước ngoặt quan trọng cho câu chuyện siêu anh hùng.

Sự xuất hiện của Robert Downey Jr. bên cạnh Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby cùng nhiều gương mặt quen thuộc khiến Avengers: Doomsday trở thành cuộc hội ngộ quy mô lớn của Marvel.

Đặc biệt, bộ phim được chỉ đạo bởi hai anh em đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo, những người từng đứng sau thành công của Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Việc bộ đôi trở lại ghế đạo diễn càng làm gia tăng kỳ vọng về một tác phẩm có quy mô hoành tráng và những màn đối đầu giàu cảm xúc.

Dàn sao đình đám cùng sự trở lại của anh em đạo diễn Russo khiến kỳ vọng dành cho Avengers: Doomsday ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục phòng vé của Avengers: Doomsday sẽ không hề dễ dàng. Cùng ngày 18/12, bom tấn Dune: Part Three của đạo diễn Denis Villeneuve cũng chính thức ra rạp Bắc Mỹ.

Theo NRG, phần phim thứ ba của thương hiệu Dune được dự báo đạt doanh thu mở màn từ 75 đến 80 triệu USD. Dù thấp hơn đáng kể so với đối thủ Marvel, đây vẫn là mức khởi đầu đáng chú ý đối với một tác phẩm khoa học viễn tưởng có phong cách kể chuyện riêng biệt.

Dune: Part Three tiếp tục quy tụ Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa và Robert Pattinson. Dàn diễn viên nổi tiếng cùng tham vọng hình ảnh của Denis Villeneuve được kỳ vọng giúp bộ phim duy trì sức hút trong mùa lễ hội cuối năm.

Cuộc đối đầu giữa Avengers: Doomsday và Dune: Part Three được truyền thông quốc tế gọi là Dunesday.

Cuộc đối đầu giữa hai tác phẩm nhanh chóng được giới truyền thông quốc tế gọi là Dunesday, gợi nhớ những cuộc cạnh tranh phòng vé từng tạo hiệu ứng đặc biệt tại Hollywood.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định việc hai bom tấn cùng phát hành chưa chắc khiến một trong hai thất thế. Mùa Giáng sinh thường chứng kiến lượng khán giả đến rạp tăng mạnh, tạo điều kiện để những bộ phim lớn duy trì doanh thu trong nhiều tuần.

Một yếu tố khác đáng chú ý là dự báo 270 triệu USD của Avengers: Doomsday vẫn có thể thay đổi. Trước đó, Spider-Man: Brand New Day từng được NRG dự báo mở màn khoảng 180 triệu USD nhưng cuối cùng đạt tới 360 triệu USD, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa dự báo ban đầu và kết quả thực tế.

Với sức hút thương hiệu cùng lượng vé đặt trước ấn tượng, Avengers: Doomsday đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử phòng vé Bắc Mỹ.

Với sức hút từ Doctor Doom, dàn sao đình đám và hiệu ứng thương hiệu Marvel, Avengers: Doomsday đang sở hữu nhiều lợi thế để chinh phục cột mốc lịch sử. Tuy nhiên, liệu bom tấn này có thực sự vượt qua Spider-Man: No Way Home hay tiến gần thành tích của Avengers: Endgame vẫn phải chờ câu trả lời từ phòng vé.