Đại úy QNCN Nguyễn Xuân Dũng

Từ sự nghi ngại ban đầu đến niềm tin của người thầy

Có những người thầy được học trò nhớ đến bởi những bài học chuyên môn. Nhưng cũng có những người thầy để lại dấu ấn sâu hơn, bởi họ không chỉ dạy cách làm nghề mà còn giúp học trò hiểu mình là ai, cần đi con đường nào và phải sống như thế nào với lựa chọn của mình.Với Đại úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Xuân Dũng, trung tá - NSƯT Vũ Thắng Lợi - Phó giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Quân đội là một người thầy như thế.

NSUT Vũ Thắng Lợi và Xuân Dũng song ca

Ngày mới nhập học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Xuân Dũng được phân vào lớp của NSƯT Vũ Thắng Lợi. Khi ấy, giọng hát của anh còn nhiều hạn chế, quãng cao mới chỉ đạt đến nốt Mi4, kỹ thuật chưa hoàn thiện. Người thầy đã thẳng thắn nói với học trò rằng giọng hát như vậy chưa đạt yêu cầu, thậm chí đặt câu hỏi vì sao Dũng có thể trúng tuyển vào hệ quân sự.

Đại úy QNCN Nguyễn Xuân Dũng

Nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại trở thành một bước ngoặt. Thay vì tự ti hay chùn bước, Xuân Dũng chọn cách đối diện với những hạn chế của mình. Anh tập luyện nhiều hơn, miệt mài luyện thanh, sửa từng lỗi kỹ thuật, nắn nót từng nốt nhạc. Sau một năm, khi thể hiện ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi, giọng hát của anh đã có sự tiến bộ rõ rệt, khiến thầy cô bất ngờ. Đến khi tốt nghiệp, Dũng đứng thứ hai trong lớp.

NSƯT Vũ Thắng Lợi

Nhìn lại quãng thời gian ấy, anh luôn nói mình may mắn vì được gặp thầy Vũ Thắng Lợi. Có lẽ, giá trị của một người thầy không nằm ở việc luôn nói những điều học trò muốn nghe, mà ở khả năng nhận ra điểm yếu, chỉ ra giới hạn và giúp người học trò có đủ động lực để vượt qua chính mình. Với Xuân Dũng, sự nghiêm khắc của thầy chính là một cách dạy học đầy trách nhiệm.

Xuân Dũng tại chung kết tiếng hát thính phòng miền Nam

Dạy học trò kỹ thuật hát và cả cách cảm nhận âm nhạc

Một trong những điều Xuân Dũng tâm đắc nhất từ NSƯT Vũ Thắng Lợi là quan niệm về cảm xúc trong ca hát.

Theo lời kể của Dũng, thầy không khuyến khích học trò quá chú trọng phô diễn kỹ thuật hay trưng trổ những nốt cao để chứng tỏ khả năng. Điều quan trọng là phải hiểu tác phẩm, biết đặt cảm xúc vào đúng chỗ và tìm được cách thể hiện phù hợp với tinh thần âm nhạc. Thầy thường nhắc học trò phải biết “dập dìu theo cảm xúc”.

Xuân Dũng đạt 2 Giải B tại LHAN Toàn Quốc

Đây là bài học có ý nghĩa đặc biệt đối với một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Bởi kỹ thuật dù tốt đến đâu cũng khó chạm tới người nghe nếu thiếu chiều sâu biểu cảm. Người hát không chỉ cần làm chủ giọng hát mà còn phải biết kể câu chuyện của tác phẩm bằng chính cảm xúc của mình.

Trước khi theo học thanh nhạc chuyên nghiệp, Xuân Dũng từng dành nhiều tình cảm cho nhạc nhẹ, đặc biệt yêu thích phong cách biểu diễn giàu cảm xúc của ca sĩ Tấn Minh. Qua quá trình học tập và được thầy hướng dẫn, anh dần nhận ra thế mạnh của mình ở dòng nhạc thính phòng.

Song ca Đêm Liveshow6 cùng Thầy ca khúc “Quê Nhà”

Sự chuyển hướng ấy không đơn thuần là thay đổi thể loại âm nhạc. Đó còn là quá trình tìm kiếm tiếng nói nghệ thuật riêng, trong đó kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc biểu diễn phải song hành.

Xuân Dũng tại Đoàn Văn Công Qk7

Những lời khuyên giúp học trò đi đường dài

Một điều đáng chú ý trong mối quan hệ thầy trò giữa NSƯT Vũ Thắng Lợi và Xuân Dũng là cách người thầy định hướng cho học trò không nóng vội trên con đường nghề nghiệp.

Khi Dũng từng tham gia Sao Mai năm 2022 nhưng chưa đi sâu, thầy không khuyến khích anh tiếp tục xuất hiện liên tục ở các cuộc thi. Thay vào đó, thầy khuyên học trò cần có thời gian rèn luyện, tích lũy và chỉ trở lại khi bản thân đã đạt đến độ chín nhất định.

Đỗ Hải Đăng và Xuân Dũng tại đêm Gala Sao Mai

Lời khuyên ấy được Xuân Dũng nghiêm túc thực hiện. Trong bốn năm tiếp theo, anh tập trung cho chuyên môn, không tham gia thêm các cuộc thi như Tiếng hát Hà Nội hay Giọng hát hay Hà Nội. Đến Sao Mai 2026, anh mới trở lại với một tâm thế khác, vững vàng hơn về kỹ thuật và kinh nghiệm biểu diễn.

Giải Ba Sao Mai 2026 là một dấu mốc cho thấy những nỗ lực ấy đã có thành quả

Kết quả Giải Ba Sao Mai 2026 là một dấu mốc cho thấy những nỗ lực ấy đã có thành quả.

Nhưng điều đáng quý hơn là Dũng không xem giải thưởng như một đích đến. Anh hiểu mình vẫn cần tiếp tục học hỏi, hoàn thiện và tìm kiếm màu sắc riêng. Đó cũng là tinh thần mà anh tiếp nhận từ người thầy của mình: Làm nghề cần sự kiên nhẫn, không chạy theo những thành tích trước mắt.

Một người thầy, một người anh và bài học về cách sống

Trong cuộc trò chuyện, Xuân Dũng không chỉ nói về thầy Vũ Thắng Lợi với tư cách người dạy thanh nhạc. Anh còn dành nhiều tình cảm cho những bài học về ý chí, cách ứng xử và thái độ sống mà thầy truyền đạt cho các học trò.

Đêm diễn về cố nhạc sĩ Ánh Dương↵

Anh đặc biệt ấn tượng với hành trình vượt khó của thầy. Cùng xuất thân từ miền Trung, Xuân Dũng nhìn thấy ở người thầy hình ảnh một người đã trải qua nhiều gian nan, nỗ lực vươn lên bằng chính năng lực và ý chí của mình.

Có lẽ vì vậy, sự kính trọng của người học trò không chỉ đến từ tài năng nghệ thuật mà còn từ nhân cách và nghị lực của người thầy.

Đối với Xuân Dũng, việc được đào tạo trong môi trường quân đội cũng là một phần quan trọng tạo nên bản lĩnh của mình. Tính kỷ luật, sự nghiêm túc và tinh thần không dễ dàng bỏ cuộc được rèn luyện từ gia đình, nhà trường đến đơn vị công tác. Khi kết hợp với những bài học chuyên môn và cách sống từ NSƯT Vũ Thắng Lợi, những phẩm chất ấy giúp anh có nền tảng để đi đường dài với nghề.

Ông Nguyễn Vọng Ngàn trưởng ban văn nghệ - trưởng ban tổ chức

Sau Sao Mai 2026, Xuân Dũng dự định thực hiện những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng, đặc biệt hướng đến các ca khúc về người lính và môi trường quân đội. Anh muốn khẳng định mình không chỉ bằng danh hiệu mà còn bằng những đóng góp cụ thể cho đơn vị và đời sống âm nhạc.

Với người thầy, có lẽ niềm vui lớn nhất không chỉ là nhìn thấy học trò đứng trên bục nhận giải, mà còn là chứng kiến học trò trưởng thành, biết trân trọng nghề nghiệp và có trách nhiệm với con đường đã chọn.

Buổi họp báo có mẹ đồng hành

Ba của Xuân Dũng

Còn với Xuân Dũng, Giải Ba Sao Mai 2026 là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng hành trang quan trọng hơn chính là những bài học đã được người thầy trao truyền: kỹ thuật để làm chủ tiếng hát, cảm xúc để chạm tới người nghe và bản lĩnh để không ngừng tiến về phía trước.

Một người thầy nghiêm khắc, một người học trò mặc áo lính và một hành trình trưởng thành được viết nên bằng sự rèn luyện, niềm tin cùng lòng biết ơn. Đó có lẽ là điều đẹp nhất trong câu chuyện của NSƯT Vũ Thắng Lợi và người học trò đặc biệt Nguyễn Xuân Dũng.