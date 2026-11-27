Cảnh phim "Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng". (Ảnh: CGV)

Trong phần phim mới, câu chuyện tiếp tục xoay quanh gia đình Focker khi hai người con của Greg là Henry và Samantha đã trưởng thành, bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng. Henry chuẩn bị kết hôn với Olivia Jones (do Ariana Grande thủ vai), một nữ chuyên viên đàm phán con tin của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Poster phim "Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng". (Ảnh: CGV)

Khác với Greg trước đây từng chật vật tìm cách chinh phục gia đình Byrnes, Olivia nhanh chóng chiếm được cảm tình của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là ông ngoại Jack.

Tuy nhiên, sự tự tin, quyết đoán và khả năng xử lý tình huống của cô lại khiến Greg không khỏi lo lắng. Mâu thuẫn nảy sinh khi Olivia cho rằng Greg đang ảnh hưởng đến cuộc sống của Henry và muốn giúp vị hôn phu thoát khỏi sự bao bọc của cha mình.

Sự xuất hiện của nàng dâu mới với cá tính mạnh mẽ, cùng những khác biệt trong quan điểm giữa các thế hệ, tiếp tục tạo nên những tình huống hài hước đặc trưng của loạt phim.

"Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng" đánh dấu sự trở lại của nhiều diễn viên từng góp mặt trong các phần phim trước, gồm Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Blythe Danner và Teri Polo.

Bên cạnh đó, bộ phim có sự tham gia của các diễn viên trẻ như Ariana Grande, Skyler Gisondo, Eduardo Franco và Beanie Feldstein.

Cảnh phim "Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng". (Ảnh: CGV)

John Hamburg đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn. Ông từng tham gia viết kịch bản cho cả ba phần phim trước, góp phần xây dựng phong cách hài hước đặc trưng của thương hiệu. Các nhà sản xuất của dự án gồm Jane Rosenthal, John Lesher, Robert De Niro và Ben Stiller.

Ra mắt lần đầu với phần phim "Meet the Parents", thương hiệu này từng tạo được dấu ấn nhờ khai thác những tình huống dở khóc dở cười trong mối quan hệ giữa chàng rể tương lai và gia đình vợ. Những khác biệt về tính cách, quan điểm sống và cách ứng xử giữa các thành viên trở thành chất liệu hài hước xuyên suốt loạt phim. Phần phim đầu tiên cũng đạt được một số thành tích đáng chú ý, trong đó Ben Stiller giành giải MTV Movie Award ở hạng mục Diễn xuất hài xuất sắc. Bộ phim nhận giải Phim hài được yêu thích tại People's Choice Awards và có đề cử Oscar cho Ca khúc gốc xuất sắc với bài hát A Fool in Love.

Cảnh phim "Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng". (Ảnh: CGV)

Với sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc cùng sự góp mặt của Ariana Grande trong vai trò nàng dâu mới, "Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng" tiếp tục khai thác những câu chuyện gia đình qua góc nhìn hài hước, đồng thời mở ra những tình huống mới khi các thế hệ và cá tính khác biệt cùng chung sống. Qua đó, tác phẩm mang đến câu chuyện giải trí nhẹ nhàng về tình yêu, sự gắn kết và cách các thành viên học cách thấu hiểu, chấp nhận nhau.

Bộ phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.