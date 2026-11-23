Giờ đây, nghệ thuật đang nổi lên như một lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần định hình cách tiếp cận tài sản và phong cách sống của giới thượng lưu. Xu hướng này cho thấy ranh giới giữa tài chính, văn hóa và nhu cầu hưởng thụ ngày càng trở nên linh hoạt.

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Sự dịch chuyển trên không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. Đối với nhiều người giàu có, các tác phẩm hội họa, điêu khắc và nghệ thuật đương đại đang dần được nhìn nhận như một loại tài sản có khả năng tích lũy giá trị, đa dạng hóa danh mục đầu tư và chuyển giao giữa các thế hệ.

Theo Khảo sát Sưu tầm Toàn cầu năm 2026 của Art Basel và UBS, nghệ thuật chiếm trung bình 15% tổng tài sản của các nhà sưu tập giàu có trong năm nay. Riêng năm 2025, mức chi tiêu trung bình cho nghệ thuật cao cấp đạt 124.265 USD, tăng 13% so với năm trước. Những con số này cho thấy nghệ thuật đang có vị trí đáng kể trong cơ cấu tài sản của một bộ phận giới giàu có, thay vì chỉ là thú vui mang tính cá nhân.

Tại Hàn Quốc, xu hướng này được thúc đẩy bởi vị thế ngày càng tăng của Seoul như một trung tâm nghệ thuật châu Á, đặc biệt sau khi hội chợ nghệ thuật quốc tế Frieze có mặt tại Seoul năm 2022. Sự phát triển của thị trường nghệ thuật cũng mở ra cơ hội để các ngân hàng, công ty bảo hiểm khai thác lĩnh vực này, tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh dịch vụ tài chính cao cấp.

Nhu cầu của khách hàng ngày càng vượt ra ngoài việc thưởng thức hay tìm hiểu nghệ thuật, hướng đến những vấn đề mang tính đầu tư như định giá, tính xác thực, khả năng sinh lời, thanh khoản và chuyển giao tài sản. Điều này cho thấy nghệ thuật đang dần trở thành một phần trong chiến lược quản lý tài sản. Tuy nhiên, xu hướng này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Khác với cổ phiếu hay trái phiếu, giá trị tác phẩm nghệ thuật khó xác định theo những tiêu chí thống nhất, phụ thuộc nhiều vào danh tiếng nghệ sĩ, thị hiếu, xu hướng thị trường và mức độ khan hiếm.

Có thể thấy, quan niệm về sự giàu có đang thay đổi, tài sản không chỉ được đo bằng tiền bạc mà còn bằng giá trị văn hóa và di sản để lại cho thế hệ sau. Với các ngân hàng, kết hợp tài chính với nghệ thuật cũng là cách tạo lợi thế cạnh tranh và củng cố quan hệ với nhóm khách hàng thượng lưu.

Sự kết hợp giữa tài chính và nghệ thuật mở ra hướng đi mới cho dịch vụ quản lý tài sản cao cấp, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ranh giới giữa giá trị thương mại và giá trị văn hóa. Rõ ràng, nghệ thuật có thể trở thành tài sản, nhưng không thể chỉ được định giá bằng tiền; giá trị đích thực của nó còn nằm ở sức sáng tạo, chiều sâu văn hóa và khả năng lưu truyền qua các thế hệ.