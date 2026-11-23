Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch. Ảnh: QUỐC HỘI

Doanh nghiệp được ưu đãi, người dân thêm cơ hội sinh kế

Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2027 đến hết ngày 31.12.2036. Các chính sách được áp dụng trên phạm vi cả nước, với điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng.

Một trong những lợi ích đáng chú ý của Nghị quyết là tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án du lịch. Theo đó, những dự án đủ điều kiện được thực hiện đồng thời, liên thông các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường, góp phần rút ngắn quy trình thực hiện. Đối với các dự án du lịch chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược, doanh nghiệp còn được hỗ trợ phát triển hạ tầng, ưu tiên quảng bá và kết nối thị trường. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục, Nghị quyết quy định các chính sách ưu đãi về thuế và tiền thuê đất đối với những dự án đáp ứng điều kiện. Cụ thể, các hạng mục du lịch đủ điều kiện thuộc dự án động lực có thể được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 5 năm và được miễn, giảm tiền thuê đất.

Đối với dự án động lực mang tính chiến lược, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có thể lên tới mức miễn thuế tối đa 4 năm, giảm tối đa 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Đáng chú ý, khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%, được xem xét giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong 5 năm đối với phần diện tích dành cho cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không kinh doanh trực tiếp. Nghị quyết cũng mở thêm cơ hội để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch mới, thu hút khách. Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình du lịch mới đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình đó. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hàng không, lữ hành mở mới hoặc khôi phục đường bay đưa khách đến địa phương được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh.

Các dự án du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề quy mô vừa và nhỏ đáp ứng điều kiện được hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường. Người dân có thể cùng tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi theo phương án phân chia lợi ích của dự án. Ở cấp địa phương, các chính sách hỗ trợ có thể được triển khai để nâng cấp cơ sở lưu trú cộng đồng, đường vào điểm du lịch, hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh. Cùng với hỗ trợ về cơ sở vật chất và hoạt động kinh doanh, Nghị quyết chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, quản trị và kỹ năng số cho lao động du lịch Việt Nam, trong đó ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Đặc biệt, các dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược phải bảo đảm ít nhất 20% lao động là người địa phương. Quy định này tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ, giúp người dân trực tiếp tham gia vào hoạt động của các dự án du lịch trên địa bàn. Một chính sách khác có ý nghĩa thiết thực đối với hộ sản xuất và hợp tác xã là hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua hoạt động du lịch. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú ký hợp đồng mua sản phẩm OCOP dài hạn được địa phương hỗ trợ theo giá trị hàng thực mua. Chính sách này tạo thêm cơ hội để sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống doanh nghiệp du lịch, hình thành đầu ra ổn định hơn cho các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và hợp tác xã.

Đối với du khách, Nghị quyết cũng đưa ra những chính sách nhằm đa dạng hóa hoạt động và gia tăng trải nghiệm du lịch. Theo đó, một số tổ hợp biểu diễn, phố lễ hội, khu giải trí có thể được thử nghiệm hoạt động 24/7 theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khách quốc tế, các chính sách mở rộng miễn thị thực song phương và thí điểm thị thực, cư trú cho một số nhóm khách dài ngày được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi trong quá trình nhập cảnh, lưu trú và trải nghiệm du lịch tại Việt Nam.

Bảy nhóm chính sách đặc thù

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tóm tắt báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết đã nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết, xác đáng của các đại biểu Quốc hội. Các ý kiến đã được Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Luật gồm 8 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2027, trừ khoản 2 và khoản 3 Điều 4 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2027. Khoản 2 và các điểm đ, e, g, h và i khoản 3 Điều 6 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2027.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam tập trung vào bảy nhóm chính sách.

Thứ nhất, về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án du lịch, dự thảo xác định địa bàn ưu tiên gồm ba cực tăng trưởng du lịch, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch; địa điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thứ hai, về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch, quy định việc mở đường bay mới phục vụ du lịch và tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP.

Thứ ba, về hỗ trợ, ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới, dự thảo quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình cung ứng dịch vụ du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển; các sản phẩm du lịch kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghiệp mới; quyền sở hữu trí tuệ phát sinh được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch, dự thảo quy định các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn được hoạt động 24/7.

Thứ năm, về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch và nhân lực tại chỗ ở địa bàn du lịch cộng đồng. Trong đó, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Thứ sáu, về thị thực tạo thuận lợi, dự thảo quy định các chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách du lịch hội nghị, sự kiện và người làm việc từ xa.

Thứ bảy, về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch, ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia. Ngân sách trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.