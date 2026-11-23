Theo số liệu cập nhật từ Forbes, tính đến thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11, tài sản ròng của Jensen Huang chỉ còn khoảng 114,3 tỷ USD, giảm 47,9 tỷ USD, tương đương mức sụt giảm 29,5% so với trước đó.

Riêng trong phiên giao dịch cuối tuần, khối tài sản của vị tỷ phú này tiếp tục bốc hơi thêm 13,2 tỷ USD, khiến ông tụt xuống vị trí thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang

Đà lao dốc tài sản của ông Huang bắt đầu từ ngày 9/11, phiên giao dịch đầu tiên ngay sau khi Hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến mối quan hệ tình cảm của ông với một nữ doanh nhân Trung Quốc.

Trước đó, ông Huang cũng đã thừa nhận với đội ngũ nhân viên Nvidia rằng mình không chung thủy trong hôn nhân. Những lùm xùm về đời tư của vị tỷ phú nhanh chóng tạo áp lực lớn lên cổ phiếu Nvidia khi giới đầu tư bày tỏ lo ngại về tương lai điều hành của doanh nghiệp.

Đến ngày 12/11, Jensen Huang chính thức rời các vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên HĐQT Nvidia. Giám đốc Tài chính Colette Kress được giao đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền trong thời gian tập đoàn tìm kiếm người kế nhiệm.

Tới ngày 17/11, ông Huang chia sẻ sẽ cảm thấy vinh dự nếu được mời quay lại điều hành Nvidia. Dù vậy, Chủ tịch HĐQT Harvey Jones khẳng định công ty không có kế hoạch khôi phục vị trí CEO cho ông. HĐQT Nvidia đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Huang, đồng thời thuê đơn vị tư vấn nhân sự Heidrick & Struggles hỗ trợ quá trình tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Ông Jensen Huang trong ảnh chụp cùng người phụ nữ tên Alice Huang

Bên cạnh tác động từ biến động nhân sự cấp cao, cổ phiếu Nvidia còn đi xuống theo xu hướng suy yếu chung của nhóm doanh nghiệp bán dẫn và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà đầu tư đang ngày càng thận trọng trước quy mô chi tiêu vốn lớn của các công ty trong lĩnh vực này, cũng như bài toán chuyển hóa các khoản đầu tư hạ tầng AI thành lợi nhuận thực tế.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/11, cổ phiếu Nvidia giảm gần 12%, kéo giá trị vốn hóa doanh nghiệp xuống còn khoảng 3.090 tỷ USD, thấp hơn mức 3.300 tỷ USD của Alphabet – công ty mẹ của Google. Trước đó, Nvidia cũng đã để mất vị trí dẫn đầu về giá trị vốn hóa thị trường vào tay Apple và Microsoft.

Đáng chú ý, bất chấp diễn biến tiêu cực của cổ phiếu, kết quả kinh doanh quý III của Nvidia vẫn vượt kỳ vọng thị trường. Doanh thu toàn công ty đạt 115,8 tỷ USD, trong đó riêng mảng trung tâm dữ liệu đóng góp tới 107,6 tỷ USD. Lãi trên mỗi cổ phiếu đạt 2,68 USD, cao hơn so với mức dự báo của giới phân tích.