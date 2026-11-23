Nhập khẩu từ Singapore tăng mạnh

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt gần 6,7 tỷ SGD, tăng 10,2%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt gần 19,5 tỷ SGD, tăng 17,9%.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, trong 10 tháng đầu năm 2026, hai nhóm hàng là máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) và nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) tiếp tục là hai nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ 1 và 2 của Singapore tới Việt Nam.

Tổng giá trị xuất khẩu của hai nhóm này đạt gần 16,8 tỷ SGD, chiếm đến 64,2% tổng giá trị xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026. Hai nhóm này hiện đều duy trì tăng trưởng dương, cụ thể là nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) có giá trị xuất khẩu tới Việt Nam đạt gần 12,6 tỷ SGD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025; còn nhóm nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) đạt hơn 4,2 tỷ SGD, tăng 19,8%.

Theo thương vụ Việt Nam tại Singapore, tuy cùng chiếm tỷ trọng cao, nhưng bản chất xuất khẩu của Singapore đối với hai nhóm này tới Việt Nam có sự khác biệt khá rõ rệt. Nếu như nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) có tỷ lệ tạm nhập tái xuất từ nước thứ ba đến 92,2%, thì nhóm nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) lại chủ yếu được sản xuất trong nước tại Singapore, với tỷ lệ của giá trị nội địa trong xuất khẩu sang Việt Nam chiếm 84%.

Ngoài hai nhóm nêu trên, trong “top 15” các nhóm hàng xuất khẩu chính của Singapore tới Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026, có một số nhóm hàng khác đáng chú ý với giá trị xuất khẩu khá hoặc tăng trưởng ấn tượng như nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đạt gần 4,2 tỷ SGD, tăng 127,5%, có quy mô xấp xỉ nhóm HS 27; Nhựa và sản phẩm từ nhựa (HS 39) đạt 839,6 triệu SGD, giảm 0,5%;

Dụng cụ quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường và tương tự (HS 90) đạt 579,5 triệu SGD, tăng 24,2%; và Tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh (HS 33) đạt 264,8 triệu SGD, tăng 3,9%.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, thương mại Singapore – Việt Nam có mức tăng trưởng vượt trội. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 48,5 tỷ SGD, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng 38,4% của tổng kim ngạch ngoại thương Singapore.

Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore, với tỷ trọng tăng từ 2,9% lên 3,1% tổng kim ngạch. Đặc biệt, nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 22,3 tỷ SGD, tăng 115,6%, gấp hơn ba lần mức tăng nhập khẩu chung của Singapore (36,7%), qua đó nâng tỷ trọng của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Singapore từ 1,9% lên 3,0%.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam đạt 26,2 tỷ SGD, chỉ tăng 15,8%, trong đó hàng có xuất xứ Singapore tăng 10,2% và hàng tái xuất tăng 17,9%.

Nếu chỉ tính hàng có xuất xứ Singapore, mức nhập siêu của Singapore từ Việt Nam đã tăng từ khoảng 4,3 tỷ SGD lên 15,7 tỷ SGD. Nói cách khác, Việt Nam đang chuyển từ vị trí chủ yếu là thị trường tiêu thụ hàng hóa trung chuyển qua Singapore sang vị trí nguồn cung ngày càng quan trọng cho mạng lưới phân phối và tái xuất của Singapore.

Thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục bám sát, cập nhật tình hình, cơ chế, chính sách của địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương, trưng bày hàng hóa, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm, tăng sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại địa bàn; hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Singapore; hỗ trợ các đoàn công tác từ Singapore vào Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng, xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ vào Việt Nam.