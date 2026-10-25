Ngọn đuốc truyền thống của Đại hội được thắp sáng từ Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; Hoàng Khánh Hùng - UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Hoàng Hải Minh - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố; Trần Hữu Thùy Giang - TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lê Minh Nhân - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Nghệ An và Quảng Trị.

Lễ khai mạc ĐH TDTT TP. Huế lần thứ X - 2026 quy tụ gần 5.000 người đếntừ 40 xã, phường, các lực lượng vũ trang, Đại học Huế, VĐV thể thao thành tích cao và đội ngũ trọng tài, tạo nên bức tranh đa dạng về phong trào TDTT thành phố khi mỗi đoàn không chỉ đại diện cho địa phương, đơn vị mà còn góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Với chủ đề “Khát vọng Huế - Vươn tầm thể thao”, các tiết mụcbiểu diễn, đồng diễn xây dựng theo mạch nội dung xuyên suốt, kết hợp lân sư rồng, võ thuật Vovinam, Karate, đồng diễn… được gần 2.000 VĐV, diễn viên thể hiện tại lễ khai mạc đã tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời gửi gắm thông điệp về một thành phố giàu bản sắc, năng động và tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới cùng khát vọng vươn tầm.

Là ngày hội của ý chí, tinh thần thượng võ và khát vọng vươn lên, ĐH TDTT TP. Huế lần X - 2026 tổ chức thi đấu 18 môn, gồm: cờ vua, bóng đá, Karate, Taekwondo, điền kinh, bơi lội, cầu lông, việt dã, bóng bàn, bóng chuyền, vật, bắn nỏ, đua ghe, cờ tướng, Vovinam, đá cầu, Bida, bi sắt, diễn ra từ tháng 9/2025, kết thúc cuối tháng 9/2026. Trước đó, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, 40 xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức và hoàn tất ĐH TDTT cơ sở, thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ.

Từ kết quả ở cơ sở, ĐH TDTT thành phố trở thành dịp hội tụ, biểu dương phong trào rèn luyện thân thể, đồng thời đánh giá chất lượng hoạt động thể thao tại địa phương, từ đó tuyển chọn những VĐV xuất sắc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11 tới tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, hiện ở Huế, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” ngày càng lan tỏa rộng khắp. Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, nhiều VĐV đạt kết quả nổi bật tại các giải Quốc gia, khu vực và quốc tế, trong đó có SEA Games, ASIAD, góp phần khẳng định vị thế thể thao thành phố.

Bước vào kỷ nguyên mới, TP. Huế đang vươn mình mạnh mẽ với diện mạo của một đô thị di sản xanh, thông minh, năng động và giàu bản sắc. Trong định hướng phát triển này, TDTT luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện.

“TDTT không chỉ là động lực quan trọng nâng cao sức khỏe, thể lực, bồi đắp tầm vóc và đời sống tinh thần cho Nhân dân, mà còn là nguồn lực văn hóa - kinh tế thiết thực, gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao của địa phương, qua đó đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, chung sức hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và cấp trên đã đề ra”, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc ĐH TDTT TP. Huế lần X-2026:

Các VĐV xuất sắc của Thể thao Huế vinh dự rước đuốc truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về địa điểm tổ chức Lễ khai mạc.

Trong thời điểm này, gần 5.000 người đã tập kết, biểu dương lực lượng tại Nhà thi đấu.

Thắp đuốc truyền thống tại Lễ khai mạc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh tặng cờ, động viên các đoàn tham dự.

Khai hội bằng tiết mục biểu diễn lân - sư - rồng.

Tiếp đó là màn đồng diễn Vovinam.

Xen kẽ giữa các tiết mục thể thao là những màn hát múa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống đầy sắc màu...

... đồng thời thể hiện một Huế năng động, hiện đại.

Phần đồng diễn của các võ sinh Nghĩa Dũng Karate tạo nhiều ấn tượng với khán giả.

Lễ khai mạc ĐH TDTT TP. Huế lần X - 2026 gửi gắm thông điệp về một thành phố giàu bản sắc, năng động và tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới cùng khát vọng vươn tầm.