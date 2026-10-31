[Video] Hơn 17.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ
Ngày 31/10, tại Nhà Luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 17.000 vận động viên đến từ 148 xã, phường và 136 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với sự tham gia của hơn 2.500 người, gồm diễu hành biểu dương lực lượng, nghi lễ rước và thắp lửa truyền thống, chào cờ, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên và chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ là dịp để các vận động viên học sinh thi đấu giao lưu, cọ xát, phát huy tinh thần thể thao cao thượng, qua đó lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong các nhà trường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-hon-17000-van-dong-vien-tranh-tai-tai-hoi-khoe-phu-dong-tinh-phu-tho-post999429.html