Hơn 5 tấn truyện tranh và hành trình đưa văn hóa đọc trở lại

Từ tình yêu với những trang truyện tranh thuở nhỏ, Nguyễn Thị An, 29 tuổi, đã biến ước mơ mở tiệm truyện thành hiện thực. Với khoảng 5,5 tấn truyện tranh được sưu tầm, cô gái trẻ không chỉ tạo nên không gian tìm về ký ức tuổi thơ mà còn góp phần đưa văn hóa đọc đến gần hơn với giới trẻ Thủ đô.

Biến tình yêu truyện tranh thành không gian đọc cộng đồng

Trong bối cảnh các thiết bị điện tử và mạng xã hội ngày càng tác động đến thói quen tiếp nhận thông tin, việc duy trì văn hóa đọc, đặc biệt ở giới trẻ, đặt ra nhiều yêu cầu mới. Tại Hà Nội, mô hình không gian đọc truyện tranh của Nguyễn Thị An đang tạo thêm một lựa chọn để độc giả tiếp cận sách, tìm lại thói quen đọc trực tiếp.

Nguyễn Thị An từ nhỏ cô đã yêu thích truyện tranh và từng mong muốn sau này có thể sở hữu một cửa hàng riêng (Ảnh: Quốc Tiệp).

Chia sẻ về ý tưởng mở tiệm truyện tranh Lorn Collection, An cho biết, từ nhỏ cô đã có niềm đam mê với truyện tranh và luôn ấp ủ mong muốn sở hữu một cửa hàng riêng. Tuy nhiên, phải đến năm 2020, trong thời gian dịch bệnh, cô mới bắt đầu nghiêm túc với việc sưu tầm truyện.

Từ vài bộ truyện ban đầu, bộ sưu tập của An dần mở rộng lên hàng chục, rồi hàng trăm bộ. Đến nay, tổng khối lượng truyện tranh cô sở hữu ước tính khoảng 5,5 tấn, với ít nhất 500-600 bộ theo thống kê trước đó.

Tuy nhiên, động lực lớn nhất thôi thúc An hiện thực hóa ý tưởng mở tiệm không chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân mà còn đến từ trải nghiệm đồng hành cùng con nhỏ.

An chia sẻ, con cô từng gặp tình trạng chậm nói và phải trải qua gần 2 năm can thiệp để cải thiện khả năng ngôn ngữ, dần bắt kịp sự phát triển của các bạn cùng trang lứa. Trong hành trình ấy, việc đọc sách và trò chuyện cùng con mỗi ngày, với sự hỗ trợ của giáo viên, trở thành một phần quan trọng trong sinh hoạt gia đình.

Từ trải nghiệm thực tế, An nhận ra giá trị của việc đọc sách và tương tác trực tiếp đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Điều đó thôi thúc cô nghĩ đến việc biến bộ sưu tập truyện tranh cá nhân thành một không gian đọc mở, nơi các em nhỏ có thêm cơ hội tiếp xúc với sách, nuôi dưỡng thói quen đọc và phát triển khả năng giao tiếp.

Tiệm truyện tranh còn là nơi để phụ huynh đồng hành, tạo thói quen đọc sách cho con (Ảnh: Quốc Tiệp).

Bên cạnh đó, An trăn trở trước thực tế nhiều trẻ em dành quá nhiều thời gian cho điện thoại và thiết bị điện tử. Cô mong muốn mang đến một hình thức giải trí lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi, giúp các em tìm lại niềm vui đọc sách.

"Em muốn góp một phần nhỏ để lan tỏa văn hóa đọc, để các bạn nhỏ có thể trở về với những điều giản dị, phù hợp với lứa tuổi của mình", An chia sẻ.

Khi mở tiệm, An đã có sẵn khoảng 4 tấn truyện tranh tích lũy qua nhiều năm nên không phải đầu tư nhiều cho việc mua sách hay trang trí. Điều cô lo lắng nhất là làm sao để nhiều người biết đến tiệm. May mắn, những bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý, giúp Lorn Collection có khách ủng hộ ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Đến nay, Lorn Collection đã trở thành điểm gặp gỡ của nhiều nhóm độc giả. Không chỉ có học sinh, sinh viên, tiệm còn đón những người đã đi làm, thậm chí cả người đã lập gia đình. Độc giả ở đây có độ tuổi từ khoảng 10 đến hơn 40, vì vậy kho truyện cũng liên tục được bổ sung để đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi.

Cách bố trí trong tiệm truyện tranh khiến nhiều người nhớ về tuổi thơ (Ảnh: Quốc Tiệp).

Đặc biệt, theo quan sát và thống kê của An, khoảng 70% khách hàng đến tiệm có xu hướng quay trở lại. Nhiều người có thể dành 4-5 tiếng tại đây để đọc truyện trong không gian yên tĩnh, thoải mái.

Để bảo đảm trẻ nhỏ tiếp cận nội dung phù hợp, An cùng các cộng sự thường xuyên quan sát, tìm hiểu độ tuổi và tư vấn những bộ truyện thích hợp. Hiện tiệm có khoảng 10 cộng tác viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau. Điểm chung của các bạn là yêu thích truyện tranh và mong muốn được làm việc trong một không gian gắn với sở thích của mình.

Đưa truyện tranh đến gần hơn với nhiều thế hệ độc giả

Không chỉ thu hút những người từng gắn bó với truyện tranh từ nhỏ, tiệm của An còn trở thành điểm đến của nhiều độc giả trẻ lần đầu tìm hiểu về mô hình đọc truyện tại tiệm.

Tên gọi Lorn Collection cũng mang một ý nghĩa riêng, được An lý giải là "bộ sưu tập bị bỏ quên". Theo cô, khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2012, truyện tranh từng rất phổ biến, đặc biệt tại Hà Nội. Nhiều thế hệ trẻ có thói quen tìm đến các cửa hàng thuê truyện, dành thời gian đọc những bộ truyện yêu thích.

Không chỉ sưu tập truyện Nguyễn Thị An còn muốn lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng (Ảnh: Quốc Tiệp).

Tuy nhiên, khi điện thoại thông minh và các hình thức giải trí trực tuyến phát triển, thói quen ấy dần thay đổi. Nhiều tiệm truyện tranh, cửa hàng cho thuê truyện lần lượt đóng cửa vì không còn đủ lượng khách như trước.

Vì vậy, An mong muốn thông qua tiệm truyện tranh của mình khơi gợi lại một phần ký ức đã từng rất quen thuộc với nhiều người, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận truyện tranh theo cách gần gũi hơn.

Thực tế tại tiệm cho thấy sức hấp dẫn của những trang truyện không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cảm giác được cầm sách trên tay, được ngồi đọc cùng những người có chung sở thích.

Đến với tiệm truyện tranh Lorn Collection lần đầu sau khi biết thông tin qua mạng xã hội, Đinh Bảo Long, 23 tuổi, cho biết ấn tượng với không gian thoáng mát, nơi nhiều người có thể cùng đọc truyện và tìm thấy niềm vui riêng.

Bạn Đinh Bảo Long vui mừng khi tìm thấy những cuốn sách gắn liền với tuổi thơ (Ảnh: Quốc Tiệp).

Theo Long, sau những giờ làm việc căng thẳng, đọc sách và hòa mình vào thế giới của các nhân vật là cách thư giãn hiệu quả. Đặc biệt, tại Lorn Collection, Long còn tìm lại được những bộ truyện từng gắn bó với tuổi thơ như Doraemon, Shin, Naruto hay Conan.

"Em cảm thấy gần như dành 2 tiếng ở đây vẫn không đủ. Đây có thể là nơi em sẽ thường xuyên quay lại để đọc những bộ truyện tuổi thơ từ đầu", Long chia sẻ.

Không chỉ thu hút người trẻ đã đi làm, tiệm còn là điểm đến của nhiều học sinh phổ thông. Nguyễn Nhật An, học sinh lớp 10, biết đến Lorn Collection qua lời giới thiệu của bố. Lần đầu ghé thăm, em ấn tượng với kho truyện phong phú, đa dạng.

So sánh việc đọc sách với sử dụng điện thoại, Nhật An cho rằng cầm một cuốn sách trên tay vẫn mang lại cảm giác thú vị hơn đọc trên màn hình. Em cũng duy trì thói quen đọc sách vào cuối tuần và mong muốn tiếp tục quay lại tiệm.

Nguyễn Nhật An chăm chú đọc truyện (Ảnh: Quốc Tiệp).

Ở một góc nhìn khác, anh Nguyễn Tuấn Linh, 44 tuổi, bố của em Nguyễn Nhật An, tìm đến tiệm truyện tranh thông qua các cộng đồng trao đổi truyện cũ trên mạng xã hội. Điều khiến anh thích thú là có thể tìm đọc những bộ truyện đã xuất bản từ lâu, trong đó có những tác phẩm anh từng bỏ lỡ khi còn nhỏ.

Theo anh Linh, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua trọn bộ truyện tranh. Bởi vậy, mô hình tiệm đọc truyện tạo cơ hội để nhiều người tiếp cận những bộ truyện yêu thích mà không cần phải sở hữu toàn bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm về số lượng truyện và không gian đọc, anh Linh cũng mong muốn tiệm có thể sắp xếp các bộ truyện khoa học hơn, phân chia theo thể loại và có hệ thống tra cứu để độc giả dễ dàng tìm kiếm.

Với Nguyễn Thị An, những phản hồi tích cực từ độc giả là động lực để tiếp tục duy trì và phát triển mô hình. Đáng nhớ hơn cả là câu chuyện về một em nhỏ được bố gửi đến tiệm đọc truyện liên tục trong gần 20 ngày vào dịp hè.

Theo An, trước đó, em bé khá nhút nhát, ít giao tiếp và ngại trò chuyện với những người xung quanh. Trong thời gian đến tiệm, An cùng các cộng sự dành thời gian trò chuyện, đọc truyện và tương tác với em.

Sau khoảng 15 ngày, gia đình nhận thấy em có những thay đổi tích cực, trở nên mạnh dạn, chủ động chào hỏi và giao tiếp với mọi người hơn. Người bố đã gửi lời cảm ơn đến An vì những trải nghiệm mà con mình có được tại đây.

"Thực ra bản thân em cũng không làm điều gì quá lớn lao, nhưng khi biết mình có thể góp một phần nhỏ cho cộng đồng, cho những em bé đang lớn lên tại Hà Nội, em cảm thấy rất hạnh phúc", An bày tỏ.

Nguyễn Thị An vui mừng khi tiệm truyện tranh của mình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả (Ảnh: Quốc Tiệp).

Từ trải nghiệm của mình, An cho rằng điện thoại không xấu, điều quan trọng là người dùng biết kiểm soát nội dung tiếp nhận. Với trẻ nhỏ, phụ huynh cần đồng hành, định hướng và hình thành thói quen đọc sách cho con từ sớm.

An bày tỏ mong muốn, mỗi gia đình dành khoảng 20-30 phút mỗi ngày để cùng con đọc sách, trò chuyện và chia sẻ những điều thú vị. Những hoạt động nhỏ nhưng được duy trì thường xuyên sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách ở trẻ.

Trong tương lai, An kỳ vọng mở rộng mô hình Lorn Collection tại nhiều địa phương, từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố và TP.HCM. Cô mong mỗi nơi đều có thêm những không gian đọc tương tự, giúp nhiều người tiếp cận sách, truyện tranh và tìm thấy niềm vui đọc.

Câu chuyện của An cho thấy, lan tỏa văn hóa đọc không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án lớn. Đôi khi, tình yêu sách, sự kiên trì và mong muốn đóng góp cho cộng đồng cũng đủ để một người trẻ tạo nên không gian đọc ý nghĩa, đưa sách đến gần hơn với đời sống hiện đại.