Thái Nguyên: Phát 30.000 vé miễn phí xem đêm nhạc Rock 'Thái Nguyên bừng sáng'

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của Nhân dân, đồng thời tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Chủ trương tổ chức chương trình đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Theo kế hoạch, Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” diễn ra từ 20h ngày 2/11/2026, sau Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn”. Chương trình có thời lượng dự kiến 120 phút, quy mô khoảng 30.000 khán giả, hướng tới đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, Nhân dân trong tỉnh và du khách. Kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Đêm nhạc dự kiến quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả yêu mến như: Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Bảo Trâm Idol, Thái Thùy Linh, Nhật Huyền; cùng các ban nhạc rock Ngũ Cung, Bộ Đội và MC Phí Linh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng thống nhất phương án phát 30.000 vé miễn phí trực tiếp tại Sân vận động Thái Nguyên theo đề xuất của đơn vị tổ chức. Việc phát vé nhằm tạo điều kiện cho đông đảo người dân tham dự, đồng thời kiểm soát số lượng khán giả, bảo đảm phù hợp với sức chứa và điều kiện an toàn của địa điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Dù thời gian chuẩn bị gấp, các phương án tổ chức, kiểm soát khán giả và bảo đảm an ninh, an toàn được yêu cầu triển khai chặt chẽ. Khán giả vào cửa miễn phí nhưng phải qua các vòng kiểm tra an ninh, được phân luồng từ bên ngoài sân vận động. Khi số lượng người tham dự đạt ngưỡng tiếp nhận an toàn theo phương án được phê duyệt, lực lượng chức năng sẽ dừng đón khách và đóng các cổng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện phục vụ chương trình. Đặc biệt, phải kiểm soát nghiêm số lượng khán giả, tổ chức phân luồng khoa học, không để xảy ra tình trạng quá tải, chen lấn, xô đẩy.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh thông tin về thời gian, địa điểm, ý nghĩa chương trình và quy định khi tham dự; chú trọng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan khu vực sân vận động trước, trong và sau sự kiện.