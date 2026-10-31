Nhiếp ảnh cộng đồng: Gìn giữ ký ức đô thị

Các diễn giả, nhiếp ảnh gia tham dự toạ đàm. Ảnh: THÙY TRANG

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, Thành viên Ban Tham vấn Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM cùng các thành viên Hội đồng; đại diện các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành, nghệ sĩ nhiếp ảnh và công chúng yêu thích nhiếp ảnh.

Tọa đàm tập trung trao đổi, làm rõ khái niệm nhiếp ảnh cộng đồng, ký ức đô thị và công nghiệp văn hóa; đồng thời thảo luận những tiêu chí đánh giá, giá trị thực tiễn cũng như vai trò của nhiếp ảnh cộng đồng trong việc lưu giữ nhịp sống, bản sắc văn hóa và những biến chuyển của đô thị.

Bạn trẻ yêu mến nhiếp ảnh đặt câu hỏi giao lưu tại tọa đàm. ẢNH: THÙY TRANG.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh TPHCM, khi được tập hợp và lưu giữ có hệ thống, những bức ảnh riêng lẻ sẽ trở thành nguồn tư liệu phong phú, giúp các thế hệ sau nhìn lại sự đổi thay của khu phố, phong tục và đời sống đô thị.

“Giá trị của nhiếp ảnh cộng đồng không nằm ở việc ai chụp đẹp hơn ai, mà ở việc mỗi người có thể góp một góc nhìn chân thật vào ký ức chung”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á nhìn nhận.

Bạn trẻ yêu mến nhiếp ảnh tham dự tọa đàm

Một nội dung đáng chú ý được các diễn giả đề xuất là xây dựng “Bản đồ Nhiếp ảnh Cộng đồng”, nền tảng số định vị, kết nối tư liệu hình ảnh theo không gian và thời gian. Mô hình hướng đến số hóa ký ức đô thị, tạo nguồn tài nguyên phục vụ nghiên cứu văn hóa, giáo dục nghệ thuật và phát triển công nghiệp văn hóa địa phương.

Bên cạnh việc xây dựng kho lưu trữ, tọa đàm cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm tính xác thực của tư liệu, tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền và quyền lợi chính đáng của người sáng tạo. Việc kết nối cộng đồng nhiếp ảnh với bảo tàng, đơn vị du lịch, tổ chức triển lãm và doanh nghiệp được xem là hướng đi cần thiết để phát huy giá trị hình ảnh, đưa những câu chuyện đời thường đến gần hơn với công chúng.