Lan tỏa bản sắc văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long qua âm nhạc

Một tiết mục ngợi ca tình yêu quê hương đất nước.

Trong chương trình, các ca sĩ thể hiện hơn 20 tiết mục âm nhạc, kết hợp những ca khúc mang âm hưởng dân ca, tình yêu quê hương và các sáng tác hiện đại về đất nước. Đây là một hình thức sáng tạo trong giới thiệu văn hóa qua hành trình khám phá phương Nam bằng âm nhạc. Các ca khúc gắn với các địa danh, nét sinh hoạt, câu chuyện về đất và người, qua đó tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đan xen những tác phẩm mang âm hưởng dân gian. Sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và những ca khúc hiện đại giúp chương trình mở rộng không gian biểu đạt, gợi lại những nét văn hóa quen thuộc, tạo sự tiếp nối giữa bản sắc truyền thống với đời sống đương đại.

Ông Ngô Anh Minh, Tổng đạo diễn chương trình thông tin, việc đưa hình ảnh các vùng đất, nét văn hóa đặc trưng của phương Nam vào từng tiết mục, tạo điều kiện để các giọng ca trẻ tham gia biểu diễn là cách tiếp cận nhằm đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Thông qua hoạt động nghệ thuật, các em nhỏ có cơ hội tìm hiểu, thể hiện và lan tỏa tình yêu quê hương; từ đó góp phần hình thành ý thức trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ tiếp nối.

Một tiết mục tôn vinh nét văn hóa của dân tộc Khmer Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc lựa chọn các ca sĩ nhí thể hiện những ca khúc gắn với địa danh, văn hóa vùng miền mang ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động biểu diễn. Các em vừa là người tiếp nhận, vừa là chủ thể truyền tải những giá trị văn hóa thông qua âm nhạc. Khi một ca khúc về quê hương được thể hiện bởi giọng hát trẻ thơ, những hình ảnh về dòng sông, cánh đồng, vùng biển, miệt vườn và tình người miền Tây có thêm một cách tiếp cận gần gũi với khán giả cùng trang lứa, phụ huynh và du khách.

Anh Nguyễn Minh Trí, du khách đến từ Thanh Hóa chia sẻ, anh thấy vui khi hành trình du lịch của mình tại vùng đất Tây đô lại được trải nghiệm một chương trình văn hóa ý nghĩa. Anh cho rằng, cách giới thiệu các vùng đất thông qua những ca khúc quen thuộc khá thú vị. Đặc biệt, khi các em nhỏ thể hiện bài hát về Cà Mau, Cần Thơ hay những vùng đất miền Tây sẽ khiến người nghe cảm nhận được sự gần gũi và sức sống của văn hóa địa phương. Cách quảng bá này không chỉ mang lại trải nghiệm âm nhạc đặc sắc cho du khách, mà còn khơi gợi trong họ mong muốn tìm hiểu, khám phá những địa danh, nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các tiết mục mang đậm nét văn hóa phương Nam.

Đối với hoạt động quảng bá du lịch, âm nhạc có lợi thế tạo ra trải nghiệm cảm xúc, giúp công chúng ghi nhớ hình ảnh địa danh và con người thông qua giai điệu, ca từ. Khi các ca khúc về những vùng đất phương Nam được trình diễn trong cùng một chương trình, khán giả có cơ hội hình dung một không gian văn hóa liên kết, nơi mỗi địa phương có nét riêng nhưng cùng chia sẻ những giá trị chung của vùng sông nước.

Với Cần Thơ - một trong những trung tâm văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những hoạt động nghệ thuật có nội dung gắn với bản sắc địa phương không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn tạo thêm kênh giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người đến du khách. Âm nhạc không đơn thuần phục vụ nhu cầu thưởng thức mà còn trở thành phương tiện kết nối văn hóa, khơi dậy tình yêu quê hương và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ, quảng bá bản sắc phương Nam.