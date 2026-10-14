Khánh Thi báo tin vui cùng Phan Hiển

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam, được khán giả quan tâm bởi chuyện tình gắn bó và hành trình đồng hành trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau trong những dự án nghệ thuật.

Mới đây, Khánh Thi báo tin vui với Phan Hiển khi tiết lộ MV Giá Như Anh Là Em của Lệ Quyên sẽ phát hành thêm phiên bản Dance Version. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người yêu mến cặp đôi và mong chờ được chứng kiến màn kết hợp của cả hai trên nền nhạc giàu cảm xúc.

Khánh Thi và Phan Hiển kết hợp ăn ý, đầy cảm xúc trong MV của Lệ Quyên.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ về ý nghĩa của dự án: "Có những cảm xúc Thi và Hiển muốn kể bằng một điệu nhảy, cũng là kỷ niệm vài năm nhảy với nhau một lần vì Thi đã lui về làm quản lý"

Theo nữ kiện tướng dancesport, sau khi MV Giá Như Anh Là Em được Lệ Quyên ra mắt vào tháng 8, phiên bản Dance Version với phần trình diễn của Khánh Thi và Phan Hiển sẽ tiếp tục được gửi đến khán giả. Đây cũng là dịp để cả hai trở lại với không gian nghệ thuật quen thuộc, nơi những cảm xúc được thể hiện qua chuyển động và sự kết nối giữa hai người.

Khánh Thi bày tỏ lời cảm ơn với Lệ Quyên khi nữ ca sĩ tạo điều kiện để vợ chồng cô kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ khiêu vũ. Cô viết: "Cảm ơn Quyên đã cho ra mắt bản dance này, để Thi và Hiển được gửi gắm cảm xúc qua từng bước Rumba, từng cái chạm, từng khoảnh khắc bên nhau giữa cơn mưa. Một kỷ niệm thật đẹp của Thi, Hiển và Quyên".

Trước đó, màn kết hợp của Khánh Thi và Phan Hiển trong MV của Lệ Quyên từng nhận được sự chú ý từ khán giả. Những chuyển động mềm mại, cách phối hợp ăn ý cùng biểu cảm giàu cảm xúc của cả hai góp phần tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm âm nhạc. Sự kết hợp giữa âm nhạc và khiêu vũ cũng giúp câu chuyện trong MV được truyền tải qua một hình thức đặc biệt.

Khánh Thi và Phan Hiển kết hợp ăn ý trong MV Giá Như Anh Là Em của Lệ Quyên.

Trong nhiều năm qua, Khánh Thi không chỉ được biết đến với vai trò kiện tướng dancesport mà còn đảm nhận công việc huấn luyện, đào tạo và quản lý. Kinh nghiệm thi đấu cùng chuyên môn tích lũy qua nhiều năm giúp cô tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam.

Dù không thường xuyên trực tiếp trình diễn như trước, Khánh Thi vẫn gắn bó với dancesport thông qua việc hướng dẫn vận động viên và đồng hành cùng các hoạt động chuyên môn.

Trong khi đó, Phan Hiển tiếp tục theo đuổi con đường thi đấu và phát triển sự nghiệp dancesport. Anh từng đạt nhiều thành tích đáng chú ý trên đấu trường quốc tế, đồng thời nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ Khánh Thi. Mối quan hệ giữa hai người vì thế không chỉ gắn với tình cảm vợ chồng mà còn là sự đồng hành trong công việc.

Khánh Thi và Phan Hiển duy trì hôn nhân hạnh phúc.

Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên cập nhật khoảnh khắc đời thường bên các con và những hoạt động liên quan đến nghệ thuật. Việc cùng tham gia Dance Version của Giá Như Anh Là Em cho thấy Khánh Thi và Phan Hiển vẫn dành tình cảm cho bộ môn đã gắn kết họ từ những ngày đầu. Với cả hai, những bước nhảy không chỉ là công việc mà còn là cách lưu giữ kỷ niệm và thể hiện tình cảm sau nhiều năm đồng hành.