Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 30

Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật tuổi 30 vào hôm 13/10. Hoa hậu Việt Nam 2016 thực hiện bộ ảnh đón tuổi mới với concept quyến rũ và quyền lực. Cô diện đầm ngắn thiết kế ôm dáng tôn đường cong, kết hợp đôi boots đen chất liệu da bóng. Người đẹp chọn lối trang điểm đậm, sắc sảo, nhấn vào phần mắt và son môi đỏ rực tạo điểm nhấn. "Một chương mới bắt đầu. Bước tiếp với những may mắn, hạnh phúc và bình yên", cô chia sẻ.

Trong ngày đặc biệt, nàng hậu được ông xã Đỗ Vinh Quang dành tặng món quà đặc biệt là nhiều lẵng hoa tươi. Trong bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, cô khoe những lẵng hoa sặc sỡ màu sắc với tông hồng chủ đạo được chồng tặng kèm lời nhắn yêu thương: "Chúc mừng sinh nhật vợ anh".

Ở tuổi 30, Đỗ Mỹ Linh vẫn trẻ trung, rạng rỡ không kém thời mới đăng quang. Bà mẹ một con vẫn giữ được sắc vóc ấn tượng. Mới đây, Mỹ Linh đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Áo hai dây hay đầm cúp ngực là những lựa chọn yêu thích trong tủ đồ của Đỗ Mỹ Linh. Hoa hậu Việt Nam 2016 lựa chọn những thiết kế nữ tính, mềm mại, với lối trang điểm nhẹ nhàng tôn đường nét đằm thắm. Để tổng thể không bị đơn điệu, Đỗ Mỹ Linh cũng tích cực phối thêm phụ kiện.

Thời gian rảnh rỗi, Đỗ Mỹ Linh đi du lịch nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Đời thường, cô ưa chuộng những trang phục casual, năng động như áo thun, sơ mi và quần jeans. Nàng hậu sinh năm 1996 cũng tích cực tập luyện, chơi thể thao để giữ gìn vóc dáng. Golf là một trong những bộ môn yêu thích của mỹ nhân gốc Hà Nội.

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh dần lui về chăm sóc tổ ấm, không có nhiều hoạt động trong showbiz. Sau khi dừng công việc MC/biên tập viên, người đẹp chuyển hướng kinh doanh, hiện đảm nhận vai trò quản lý tại một công ty thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình chồng. Đỗ Mỹ Linh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động quan trọng của CLB Bóng đá Hà Nội do ông xã làm chủ tịch.

Gần đây, nhận dịp 10 năm đăng quang, người đẹp có bài đăng dài chia sẻ về hành trình đầy kỷ niệm. "10 năm trôi qua, Linh luôn cảm thấy may mắn. May mắn vì đã được gặp rất nhiều người, được yêu thương, được tin tưởng và được đồng hành trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Cảm ơn gia đình - luôn là hậu phương vững chắc, là nơi Linh có thể trở về, dù ngoài kia có bao nhiêu đổi thay", Đỗ Mỹ Linh bày tỏ.

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang hồi tháng 10/2022. Cặp đôi đón con gái đầu lòng một năm sau đó. Hiện tại, vợ chồng người đẹp đã chuyển đến sống tại căn biệt thự tại khu vực trung tâm thủ đô, nằm cạnh nhà bố mẹ chồng. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của cả gia đình.