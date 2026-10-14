Ningning (aespa) khoe vẻ đẹp trưởng thành đầy cuốn hút

Theo MyDaily, ngày 12/10, Ningning đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh nằm trong bộ ảnh thời trang thực hiện cho tạp chí W Korea. Ngay sau khi được chia sẻ, những khoảnh khắc của thành viên aespa nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi phong cách khác biệt so với hình ảnh thường thấy trên sân khấu.

Trong bộ ảnh, Ningning xuất hiện với bộ suit màu tím đậm có chất liệu bóng nhẹ, được thiết kế ôm sát cơ thể. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục cùng áo đen cổ khoét sâu bên trong, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa táo bạo.

Ningning đăng tải loạt hình ảnh nằm trong bộ ảnh thời trang thực hiện cho tạp chí W Korea.

Thiết kế tôn lên vóc dáng cân đối cùng những đường nét quyến rũ của nữ thần tượng. Đặc biệt, sự kết hợp giữa kiểu dáng suit cổ điển và trang phục bên trong mang đến hình ảnh trưởng thành, cá tính nhưng vẫn giữ được nét sang trọng.

Không chỉ gây ấn tượng với trang phục, Ningning còn thu hút ánh nhìn nhờ lối trang điểm sắc sảo. Nữ ca sĩ lựa chọn phong cách nhấn mạnh vào đôi mắt với tông màu đậm, kết hợp cùng mái tóc đen dài buông tự nhiên.

Bộ móng tay màu đỏ nổi bật trở thành điểm nhấn, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài quyền lực và quyến rũ của thành viên aespa.

Trong những khung hình cận mặt, Ningning thể hiện ánh nhìn đầy tự tin cùng biểu cảm lạnh lùng. Khả năng tạo dáng trước ống kính giúp nữ thần tượng mang đến hình ảnh không thua kém những người mẫu chuyên nghiệp.

Nếu trên sân khấu, Ningning thường được biết đến với nguồn năng lượng mạnh mẽ và khả năng trình diễn cuốn hút, bộ ảnh lần này lại khai thác khía cạnh trưởng thành, bí ẩn hơn trong phong cách của cô.

Ningning thể hiện ánh nhìn đầy tự tin cùng biểu cảm lạnh lùng.

Ngay sau khi loạt ảnh được công bố, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc và thần thái của nữ ca sĩ.

Một số khán giả bày tỏ: "Thật sự quá xinh đẹp", "Tôi yêu Ningning trong vai trò người mẫu". Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, sự xuất hiện của Ningning trên bìa W Korea còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành viên aespa trong lĩnh vực thời trang.

Không chỉ hoạt động cùng nhóm, Ningning cũng thường xuyên gây chú ý với phong cách cá nhân, từ những trang phục trẻ trung, năng động đến các thiết kế mang hơi hướng thời trang cao cấp.

Ningning thường xuyên gây chú ý với phong cách cá nhân.

Về hoạt động âm nhạc, aespa hiện tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế thông qua chuyến lưu diễn thế giới. Trong tháng 9 vừa qua, nhóm đã tổ chức các buổi biểu diễn tại nhiều thành phố lớn ở Canada và Mỹ, nhận được sự cổ vũ từ đông đảo người hâm mộ.

Những hoạt động liên tiếp tại thị trường Bắc Mỹ góp phần củng cố vị thế của aespa trong làng nhạc K-pop, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Giữa lịch trình biểu diễn bận rộn, Ningning vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thời trang và thực hiện những bộ ảnh mới. Sự thay đổi linh hoạt về hình tượng giúp nữ thần tượng tiếp tục tạo dấu ấn riêng, bên cạnh vai trò giọng ca của nhóm nhạc aespa.