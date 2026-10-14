BXH ngôi sao võ thuật thế giới: Huyền thoại Lý Tiểu Long vẫn thua một cái tên

Theo truyền thông Đài Loan, trong đó có trang SETN, bảng xếp hạng do cư dân mạng bình chọn ghi nhận nhiều tên tuổi nổi tiếng của dòng phim võ thuật Trung Quốc. Đáng chú ý, Lý Tiểu Long đứng thứ hai, Lý Liên Kiệt xếp thứ ba, còn vị trí dẫn đầu thuộc về Chu Tỉ Lợi, võ sĩ kiêm diễn viên.

Top 10: Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh)

Dương Tử Quỳnh là một trong những nữ diễn viên châu Á nổi bật ở dòng phim hành động quốc tế. Sinh năm 1962 tại Malaysia, cô từng đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983 trước khi theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Năm 1997, nữ diễn viên góp mặt trong Điệp viên 007: Ngày mai không lụi tàn, đánh dấu bước tiến đáng chú ý tại Hollywood. Tên tuổi cô tiếp tục được khẳng định qua Ngọa hổ tàng long, Kiếm vũ và nhiều tác phẩm võ thuật khác. Dù không xuất thân từ con đường thi đấu võ thuật chuyên nghiệp, Dương Tử Quỳnh vẫn gây ấn tượng nhờ khả năng thực hiện các cảnh hành động và tinh thần bền bỉ trên phim trường.

Top 9: Hồng Kim Bảo (Sammo Hung)

Hồng Kim Bảo được xem là một trong những gương mặt quan trọng của điện ảnh võ thuật Hong Kong. Ông từng được đào tạo tại trường kinh kịch dưới sự hướng dẫn của Vu Chiêm Nguyên, cùng thế hệ với Thành Long, Nguyên Bưu và nhiều nghệ sĩ thuộc nhóm Thất Tiểu Phúc. Không chỉ đóng phim, Hồng Kim Bảo còn hoạt động với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và chỉ đạo võ thuật. Ông từng xuất hiện trong Long tranh hổ đấu, bộ phim có sự góp mặt của Lý Tiểu Long. Theo chia sẻ được bài báo Dân Việt dẫn lại, Hồng Kim Bảo từng thừa nhận tốc độ ra đòn của Lý Tiểu Long khiến ông bất ngờ ngay trong lần đối đầu trên màn ảnh.

Top 8: Thành Long (Jackie Chan)

Thành Long là một trong những ngôi sao võ thuật có tầm ảnh hưởng lớn nhất của điện ảnh Hong Kong. Nam diễn viên nổi tiếng nhờ phong cách hành động kết hợp võ thuật, hài hước và khả năng tận dụng đạo cụ trong các pha giao đấu. Ông cũng được biết đến với việc tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm, qua đó tạo nên dấu ấn riêng trong dòng phim hành động. Dù đạt thành công quốc tế với hàng loạt tác phẩm, Thành Long vẫn có thứ hạng thấp hơn một số đồng nghiệp trong danh sách được SETN dẫn lại. Bảng xếp hạng này được cho là chú trọng năng lực võ thuật thực chiến, thay vì chỉ xét mức độ nổi tiếng hay những đóng góp của diễn viên đối với điện ảnh.

Top 7: Phàn Thiếu Hoàng (Louis Fan)

Phàn Thiếu Hoàng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim võ thuật và hành động, trong đó có loạt phim Diệp Vấn, Thiên Long Bát Bộ phiên bản 1997 và Long Môn Phi Giáp. Theo thông tin được Dân Việt đăng tải, nam diễn viên bắt đầu tiếp xúc với võ thuật từ khi còn nhỏ và được gia đình đưa vào môi trường đào tạo võ thuật Thiếu Lâm. Nền tảng này góp phần giúp anh xây dựng phong cách hành động mạnh mẽ trên màn ảnh. Dù không có độ phủ sóng quốc tế như Thành Long hay Lý Liên Kiệt, Phàn Thiếu Hoàng vẫn được nhắc đến trong danh sách nhờ kỹ năng võ thuật và những vai diễn hành động đáng chú ý.

Top 6: Chân Tử Đan (Donnie Yen)

Chân Tử Đan là gương mặt quen thuộc của dòng phim võ thuật châu Á, đặc biệt nổi tiếng với vai Diệp Vấn trong loạt phim cùng tên. Nam diễn viên sinh năm 1963, có nền tảng võ thuật từ nhỏ nhờ được mẹ là võ sư Mạch Bảo Thiền hướng dẫn. Anh tiếp xúc với cả võ thuật truyền thống Trung Quốc lẫn các môn võ phương Tây, tạo nên phong cách giao đấu nhanh, mạnh và dứt khoát. Theo nhận định được Dân Việt dẫn lại từ SETN, sự kết hợp giữa nhiều trường phái võ học giúp các cảnh hành động của Chân Tử Đan có nét riêng. Anh cũng góp mặt trong nhiều dự án quốc tế, qua đó mở rộng sức ảnh hưởng vượt ra ngoài thị trường Hong Kong.

Top 5: Ngô Kinh (Wu Jing)

Ngô Kinh là ngôi sao võ thuật nổi bật của điện ảnh Trung Quốc hiện đại, được đông đảo khán giả biết đến qua loạt phim Chiến Lang. Sinh năm 1974, anh bắt đầu học võ từ nhỏ tại Bắc Kinh và từng tham gia đội tuyển võ thuật chuyên nghiệp. Trong quá trình tập luyện, nam diễn viên từng gặp chấn thương nghiêm trọng, khiến con đường theo đuổi võ thuật bị gián đoạn. Sau khi hồi phục, anh tiếp tục rèn luyện và chuyển hướng sang điện ảnh. Không chỉ đóng vai hành động, Ngô Kinh còn tham gia sản xuất và đạo diễn phim. Việc góp mặt trong bảng xếp hạng cho thấy anh được chú ý không chỉ bởi thành công phòng vé mà còn nhờ nền tảng võ học từ trước khi bước vào màn ảnh.

Top 4: Triệu Văn Trác (Vincent Zhao)

Triệu Văn Trác là diễn viên có nền tảng võ thuật chuyên nghiệp, từng theo học tại Đại học Thể dục Bắc Kinh. Theo thông tin được Dân Việt dẫn lại, anh bắt đầu tập võ từ nhỏ và đạt thành tích cao trong các cuộc thi võ thuật cấp quốc gia khi còn trẻ. Sau đó, Triệu Văn Trác bước vào điện ảnh và gây ấn tượng qua những vai diễn trong Phong Vân, Hoàng Phi Hồng cùng nhiều tác phẩm hành động khác. Trên màn ảnh, anh thường thể hiện phong cách võ thuật uyển chuyển nhưng vẫn mạnh mẽ, phù hợp với những nhân vật có thân thủ cao cường. Ngoài diễn xuất, nam nghệ sĩ còn duy trì việc luyện tập thể lực và võ thuật, góp phần giữ vững hình ảnh ngôi sao hành động.

Top 3: Lý Liên Kiệt (Jet Li)

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật có nền tảng thi đấu nổi bật nhất trong danh sách. Anh bắt đầu học võ từ năm 7 tuổi tại Trường Thể dục thể thao Bắc Kinh và giành nhiều thành tích ở các giải đấu quốc gia. Theo bài viết của Dân Việt, nam diễn viên từng đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 1974 và nhiều lần vô địch các cuộc thi võ thuật sau đó. Khi chuyển sang điện ảnh, Lý Liên Kiệt ghi dấu ấn qua loạt phim Hoàng Phi Hồng, Tinh Võ Anh Hùng và Anh Hùng. Khả năng kết hợp kỹ thuật võ thuật thực tế với những màn trình diễn đẹp mắt giúp anh trở thành biểu tượng của dòng phim võ thuật Trung Quốc.

Top 2: Lý Tiểu Long (Bruce Lee)

Lý Tiểu Long là huyền thoại có công đưa võ thuật Trung Hoa đến gần hơn với khán giả quốc tế thông qua điện ảnh. Ông nổi tiếng với tốc độ ra đòn, khả năng kiểm soát cơ thể và triết lý võ thuật riêng, đồng thời sáng lập môn Triệt Quyền Đạo. Những bộ phim như Đường Sơn Đại Huynh, Tinh Võ Môn và Long tranh hổ đấu góp phần đưa tên tuổi ông trở thành biểu tượng toàn cầu. Dù chỉ xếp thứ hai trong danh sách được SETN dẫn lại, tầm ảnh hưởng của Lý Tiểu Long đối với điện ảnh và võ thuật hiện đại vẫn rất lớn. Bài viết Dân Việt cho biết bảng xếp hạng đặt nặng yếu tố thành tích thực chiến, trong khi Lý Tiểu Long không có hồ sơ thi đấu chuyên nghiệp tương đương một số võ sĩ khác.

Top 1: Chu Tỉ Lợi (Billy Chow)

Chu Tỉ Lợi, còn được biết đến với tên Billy Chow, đứng đầu danh sách được truyền thông Đài Loan dẫn lại. Sinh năm 1958, ông là võ sĩ kickboxing chuyên nghiệp trước khi tham gia điện ảnh, từng thi đấu và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp võ thuật. Theo bài viết của Dân Việt, Chu Tỉ Lợi có thành tích được ghi nhận là 43 trận thắng, 8 trận thua, trong đó có 31 chiến thắng bằng knock-out. Trên màn ảnh, ông thường đảm nhận vai phản diện nhờ ngoại hình mạnh mẽ và khả năng giao đấu thuyết phục. Một trong những màn thể hiện đáng nhớ của ông là trận đối đầu với võ sĩ Yasuaki Kurata trong Tinh Võ Anh Hùng năm 1994. Nền tảng thi đấu thực tế được xem là yếu tố quan trọng giúp Chu Tỉ Lợi đứng đầu bảng xếp hạng này.

Việc Lý Tiểu Long đứng sau Chu Tỉ Lợi cho thấy sự khác biệt trong cách đánh giá các ngôi sao võ thuật. Nếu Lý Tiểu Long được ghi nhớ bởi tầm ảnh hưởng văn hóa và dấu ấn lịch sử đối với điện ảnh, Chu Tỉ Lợi lại có lợi thế về thành tích thi đấu kickboxing chuyên nghiệp.

Lưu ý, đây là bảng xếp hạng được truyền thông Đài Loan dẫn lại từ kết quả bình chọn của cư dân mạng, không phải đánh giá chính thức của một tổ chức võ thuật quốc tế. Thứ hạng vì thế phản ánh một góc nhìn về các ngôi sao võ thuật, thay vì khẳng định tuyệt đối ai là người có võ công cao nhất thế giới.