Cao thủ võ thuật từng đánh ông vua Thành Long gãy răng là ai?

Thành Long là một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất châu Á, nhưng ít ai biết ông từng gặp tai nạn thật khi đối đầu một cao thủ Taekwondo trên phim trường. Người đó là Huỳnh Chính Lợi (Hwang Jang-lee), diễn viên võ thuật người Hàn Quốc từng tạo dấu ấn với hàng loạt vai phản diện trong dòng phim võ thuật Hong Kong thập niên 1970 và 1980.

Huỳnh Chính Lợi sinh năm 1944 tại Osaka, Nhật Bản, trong một gia đình người Hàn Quốc. Ông bắt đầu học Taekwondo từ năm 14 tuổi, sau đó phát triển kỹ năng võ thuật chuyên nghiệp và từng tham gia huấn luyện quân đội Hàn Quốc.

Huỳnh Chính Lợi.

Năm 1976, ông được đạo diễn Ngô Tư Viên chú ý và mời tham gia The Secret Rivals. Nhờ những cú đá có tốc độ, độ chính xác và sức mạnh nổi bật, Huỳnh Chính Lợi nhanh chóng trở thành gương mặt được các nhà làm phim võ thuật Hong Kong săn đón.

Trên màn ảnh, ông thường đảm nhận vai phản diện sở hữu võ công vượt trội, tạo ra những trận đấu căng thẳng với nhân vật chính. Khả năng thực chiến cùng phong cách ra đòn đặc trưng giúp ông được giới yêu phim võ thuật biết đến với biệt danh “Vua cước”.

Năm 1978, Huỳnh Chính Lợi hợp tác với Thành Long trong Xà Hình Ưng Thủ (Snake in the Eagle's Shadow), bộ phim do Viên Hòa Bình đạo diễn. Trong tác phẩm, ông vào vai đối thủ nguy hiểm, nhiều lần đẩy nhân vật của Thành Long vào tình thế khó khăn bằng những đòn chân mạnh mẽ.

Thành Long bị cú đá của Huỳnh Chính Lợi làm mất chiếc răng cửa.

Đáng chú ý, cảnh giao đấu giữa hai diễn viên không chỉ tạo hiệu ứng chân thực trên màn ảnh mà còn dẫn đến một tai nạn thực sự. Theo thông tin được nhắc đến trong hồi ký của Thành Long, ông đã bị cú đá của Huỳnh Chính Lợi làm mất một chiếc răng trong quá trình quay cảnh đánh nhau.

Sự cố này phần nào cho thấy mức độ nguy hiểm của những pha hành động được thực hiện trong giai đoạn điện ảnh võ thuật Hong Kong phát triển mạnh. Huỳnh Chính Lợi cũng từng chia sẻ rằng việc thực hiện các cảnh võ thuật với dây cáp và kỹ thuật mô phỏng có thể gây khó khăn cho ông, bởi nền tảng của ông là võ thuật thực chiến.

Sau Xà Hình Ưng Thủ, hai diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Túy Quyền (Drunken Master), cũng ra mắt năm 1978. Những màn đối đầu của họ trở thành một phần đáng nhớ trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Thành Long.

Đến đầu thập niên 1990, Huỳnh Chính Lợi dần rút khỏi điện ảnh Hong Kong để chuyển hướng sang các hoạt động kinh doanh và võ thuật tại Hàn Quốc. Ông từng tham gia lĩnh vực sản xuất trà, đào tạo vệ sĩ và có những lần trở lại màn ảnh trong các bộ phim Hàn Quốc.

Năm 2003, ông được ghi nhận đạt cấp bậc Cửu đẳng trong hệ thống võ thuật theo các thông tin tiểu sử được công bố. Sau nhiều thập niên, tên tuổi của ông vẫn gắn với hình ảnh một cao thủ có kỹ thuật đá đặc biệt, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho dòng phim võ thuật Hong Kong.

Không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như thời kỳ đỉnh cao, Huỳnh Chính Lợi vẫn được người hâm mộ nhớ đến qua những vai phản diện đáng gờm và câu chuyện hậu trường ít người biết với Thành Long.