NSƯT Đại Nghĩa tiết lộ chuyện ăn uống khi tập kịch

Mới đây, NSƯT Đại Nghĩa thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh tập luyện cho vở kịch Hùng khí triều Trần. Bên cạnh những khoảnh khắc làm việc nghiêm túc, nam nghệ sĩ còn khiến khán giả bật cười bởi câu chuyện ăn uống trong buổi tập.

“Hôm nay tập chỉ có 2 đứa tui thôi nên cũng khoẻ. Ăn có một hộp bún để có sức tập mà mấy đứa nó nói tui ăn một núi đồ ăn”, Đại Nghĩa hài hước viết. Qua chia sẻ đời thường, có thể thấy nam nghệ sĩ đang dành thời gian chuẩn bị cho dự án sân khấu mới, duy trì nhịp làm việc quen thuộc với nghề diễn.

Đại Nghĩa chia sẻ hình ảnh lúc tập luyện. Ảnh: FBNV

Trước đó, Đại Nghĩa từng thông báo lựa chọn một hành trình mới khi tham gia vở Hùng khí triều Trần tại sân khấu IDECAF. Việc bắt tay vào tác phẩm mới đồng nghĩa với chuỗi ngày đọc kịch bản, tập thoại và phối hợp cùng các bạn diễn để hoàn thiện nhân vật trước khi đến với khán giả.

Dù chưa có nhiều thông tin được công bố về vai diễn của nam nghệ sĩ trong vở kịch, quá trình tập luyện hiện tại cho thấy anh vẫn dành sự quan tâm đáng kể cho sân khấu. Với một nghệ sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm, mỗi tác phẩm mới vẫn là cơ hội để tiếp tục khám phá nhân vật và làm mới cách thể hiện của bản thân.

Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch phía Nam. Anh có nhiều năm gắn bó với IDECAF, nơi ghi dấu tên tuổi qua các vở diễn dành cho người lớn lẫn thiếu nhi. Đặc biệt, nhân vật Cá Mặt Ngu trong Na Tra đại náo thủy cung thuộc chuỗi Ngày xửa ngày xưa từng để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều thế hệ khán giả.

Đại Nghĩa hóa nhân vật Cá Mặt Ngu trong Na Tra đại náo thủy cung.

Lối diễn linh hoạt, khả năng biến hóa giữa hài hước và những phân đoạn giàu cảm xúc giúp Đại Nghĩa xây dựng dấu ấn riêng. Không chỉ mang đến tiếng cười, nam nghệ sĩ còn cho thấy sự nghiêm túc trong cách tiếp cận từng vai diễn. Việc tiếp tục tham gia một tác phẩm mới sau nhiều năm làm nghề cũng phần nào cho thấy sân khấu vẫn giữ vị trí quan trọng trong hành trình nghệ thuật của anh.

Bên cạnh sân khấu, Đại Nghĩa còn hoạt động ở lĩnh vực truyền hình, dẫn chương trình và điện ảnh. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Cô dâu đại chiến, 798Mười, Pháp sư mù, Siêu lừa gặp siêu lầy và Tìm xác: Ma không đầu. Những vai diễn với màu sắc khác nhau giúp nam nghệ sĩ mở rộng hình ảnh, không bó hẹp bản thân trong vai trò MC hay diễn viên hài.

Trong năm 2026, Đại Nghĩa tiếp tục gây chú ý với dự án Án Mạng Karaoke, trong đó anh đảm nhận vai thầy Nguyện Giang, nhân vật gắn với một khóa tu chữa lành giữa không gian biệt lập. Anh cũng góp mặt trong phim Mẹ Mìn, dự kiến ra mắt ngày 23/10/2026.

NSƯT Đại Nghĩa. Ảnh: FBNV

Từ sân khấu kịch đến màn ảnh rộng, Đại Nghĩa vẫn duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau lựa chọn với hành trình mới tại IDECAF, hình ảnh nam nghệ sĩ miệt mài tập luyện tiếp tục cho thấy sự bền bỉ với nghề diễn. Với anh, những dự án mới không chỉ là cơ hội gặp gỡ khán giả mà còn là dịp tiếp tục làm giàu thêm gia tài vai diễn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.