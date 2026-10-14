Tuổi 42 của Phùng Ngọc 'Đất phương Nam': Đổ vỡ hôn nhân lần 2, livestream bán lẩu ở phường Gò Vấp

Nhắc đến "Đất Phương Nam", khán giả từng xem bộ phim phát sóng năm 1997 hẳn khó quên bộ đôi An - Cò do Hùng Thuận và Phùng Ngọc đảm nhận. Vai diễn đã đưa tên tuổi hai nam diễn viên đến gần với đông đảo khán giả.

Sau thành công của Đất Phương Nam, cả hai đều tiếp tục tham gia một số dự án phim ảnh. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một tương lai rộng mở sau vai diễn để đời, con đường nghệ thuật cả Hùng Thuận và Phùng Ngọc dần chững lại rồi lựa chọn rời xa showbiz, chuyển sang làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

Hiện tại, Hùng Thuận đã rẽ hướng sang bất động sản trong khi đó, Phùng Ngọc chật vật cả về kinh tế lẫn tình cảm. Mới đây, trên trang cá nhân, Hùng Thuận chia sẻ hình ảnh hội ngộ và hé lộ công việc mới của Phùng Ngọc.

Hùng Thuận và Phùng Ngọc sau gần 30 năm vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Được biết, Phùng Ngọc nhận livestream bán lẩu và giao hàng cho một quán ăn ở phường Gò Vấp từ đầu năm. Công việc đòi hỏi anh đảm nhận nhiều khâu cùng lúc, song mang lại nguồn thu nhập đều đặn, giúp cuộc sống ổn định hơn trước.

Hàng ngày, anh quay video giới thiệu món ăn, tương tác với khách hàng và chốt đơn. Theo Phùng Ngọc, công việc livestream không quá khó dù anh đã lâu không đóng phim hay xuất hiện trước công chúng. Khi thiếu người, anh trực tiếp đi giao hàng. Thỉnh thoảng, khán giả yêu mến đến quán, anh dành thời gian ra trò chuyện, giao lưu.

Phùng Ngọc cho biết công việc bận rộn giúp anh vơi bớt nỗi buồn sau khi cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ vào tháng 7/2025. Cùng thời điểm, việc kinh doanh đồ ăn khô qua mạng không thuận lợi, liên tục thua lỗ, khiến anh rơi vào cảnh bế tắc về cả tài chính lẫn tinh thần.

Hùng Thuận đến livestream hỗ trợ Phùng Ngọc trong công việc mới.

Phùng Ngọc livestream bán lẩu.

Sau biến cố, có lúc anh trở về phòng trọ, chỉ đối diện bốn bức tường và cảm thấy hoang mang. Theo anh, điều cần thiết khi ấy không hẳn là tiền bạc mà là sự an ủi và điểm tựa tinh thần.

Ngoài giờ làm, Phùng Ngọc sống một mình trong căn phòng trọ khoảng 20 m2 giá thuê 700.000 đồng/tháng, ở ngoại ô TP.HCM. Trong căn phòng nhỏ, thứ được anh chăm chút nhất là bàn thờ mẹ cùng bức ảnh bà thời trẻ. Bên cạnh đó là chiếc xe máy Wave do diễn viên Phan Như Thảo tặng trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" khoảng ba năm trước. Với anh, đây là tài sản quý giá, gắn với quãng thời gian nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và khán giả.

Anh còn mua một chiếc xe máy cũ giá 2,5 triệu đồng để đi lại hàng ngày, thỉnh thoảng giao hàng. Cuộc sống hiện tại được duy trì bằng cách chi tiêu tiết kiệm, hạn chế những khoản không cần thiết.

Ảnh chụp của Phùng Ngọc và vợ vào tháng 5/2024 khi hai người làm đám cưới.

Phùng Ngọc từng phải làm đủ nghề để mưu sinh.

Khó khăn về tài chính và hôn nhân từng ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần Phùng Ngọc. Anh kể có thời gian nhiều đêm thức trắng, gần như không thể chợp mắt. Tình trạng kéo dài khiến anh cảm thấy bản thân thay đổi, đầu óc nặng nề, cảm xúc trì trệ và khó kiểm soát lời nói. Những lúc buồn bã, bức bối, anh thường chạy xe máy quanh thành phố hoặc đến các tỉnh, thành khác để thay đổi không khí.

Phùng Ngọc vẫn giữ liên lạc với cha ruột, ngoài 70 tuổi, hiện sống cùng gia đình riêng tại Bình Dương cũ. Mỗi lần về thăm, thấy cha còn khỏe mạnh, anh cảm thấy vui. Khi có chút tiền dư, anh gửi cha một khoản nhỏ để tiêu vặt.

Dù cuộc sống chưa ổn định, diễn viên cho biết vẫn cố gắng trả dần các khoản nợ và duy trì công việc để tự nuôi sống bản thân. Anh chưa đặt mục tiêu mua nhà hay tích lũy tài sản lớn, chỉ mong kiếm đủ tiền trang trải sinh hoạt.

Phùng Ngọc sinh năm 1984, quê TP HCM (Bình Dương cũ). Sau khi nổi tiếng với vai "thằng Cò" trong Đất phương Nam, anh đóng một số phim nhưng không thành công. Phùng Ngọc từng sống lang bạt nhiều nơi, làm các công việc trông coi vườn cao su, chạy xe ôm, thợ cắt tóc, bán quần áo vỉa hè... Cuộc sống khó khăn, tình duyên lận đận khiến anh nhiều lần rơi vào bế tắc.