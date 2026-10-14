Phương Anh Đào muốn thay đổi

Thành công của Mai đưa Phương Anh Đào trở thành một trong những gương mặt nữ chính nổi bật của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, khi một vai diễn tạo được dấu ấn quá lớn, việc tìm kiếm hình tượng mới cũng trở thành thử thách. Nữ diễn viên từng từ chối nhiều lời mời đóng phim trong năm 2025 vì lo ngại các nhân vật có sự trùng lặp với Mai. Sau Báu Vật Trời Cho, Phương Anh Đào tiếp tục tìm kiếm sự thay đổi với Ngày Con Còn Mẹ, bộ phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện.

Trong tác phẩm này, cô vào vai Mây, người phụ nữ khoảng 30 tuổi có tính cách ngỗ nghịch, đanh đá, nghiện game và thất nghiệp. Thay vì cam chịu, thường xuyên sống trong những giằng xé tình cảm như Mai, Mây sẵn sàng tranh cãi với mẹ, va chạm với chị dâu vì không hợp tính. Nhân vật có nhiều phản ứng trực diện, lời thoại và tình huống sinh hoạt đời thường, tạo cơ hội để Phương Anh Đào thể hiện một màu sắc diễn xuất khác.

Phương Anh Đào muốn thoát khỏi hình tượng người phụ nữ nhiều tổn thương trên màn ảnh. Ảnh: FBNV

Sự đối lập giữa hai nhân vật không chỉ nằm ở hoàn cảnh sống mà còn thể hiện qua cách họ phản ứng trước những mâu thuẫn. Nếu Mai thường khiến người xem day dứt bởi những tổn thương được giấu kín, Mây có xu hướng bộc lộ sự bất mãn bằng thái độ ngang bướng, đôi khi khó chịu. Đây cũng là thử thách với Phương Anh Đào khi cô phải tạo ra sức sống cho một nhân vật không dễ chiếm được thiện cảm ngay từ đầu.

Nữ diễn viên từng thừa nhận bản thân là người hướng nội, trầm tính. Vì vậy, cô mong muốn được thử sức với những vai diễn năng động, nói nhiều và có tính cách khác biệt với mình ngoài đời. Mong muốn ấy cho thấy Phương Anh Đào không muốn lặp lại công thức thành công đã có, mà tìm kiếm cơ hội khám phá những giới hạn mới trong diễn xuất.

Thực tế, hành trình của Phương Anh Đào trước Mai cũng không chỉ gắn với một dạng vai. Cô từng gây chú ý với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, đảm nhận nhân vật Nhàn trong Tro Tàn Rực Rỡ và thử sức ở dòng phim kinh dị qua Bằng Chứng Vô Hình, Vô Diện Sát Nhân. Những lựa chọn này cho thấy nữ diễn viên có nền tảng diễn xuất đa dạng, dù vai Mai vẫn là cột mốc lớn nhất về độ nhận diện đại chúng.

Phương Anh Đào ghi dấu ấn với vai Mai trong bộ phim cùng tên đạt doanh thu hơn 520 tỷ đồng.

Ra mắt năm 2024, Mai đạt doanh thu hơn 520 tỷ đồng, đồng thời mang về cho Phương Anh Đào nhiều giải thưởng diễn xuất quan trọng. Thành tích ấy giúp cô khẳng định vị thế nhưng cũng khiến khán giả đặt kỳ vọng lớn vào những dự án tiếp theo. Bài toán của nữ diễn viên không đơn thuần là tìm một nhân vật khác Mai về tính cách, mà còn phải thuyết phục người xem bằng chiều sâu và sức thuyết phục của vai diễn mới.

Ngoài màn ảnh, Phương Anh Đào vốn khá kín tiếng về đời tư, dành phần lớn sự chú ý cho công việc và những lựa chọn nghệ thuật. Sau dấu mốc lớn, cô không vội xuất hiện dày đặc mà cân nhắc kỹ hơn trước mỗi dự án. Đây có thể xem là cách nữ diễn viên bảo vệ hướng đi dài hạn, thay vì tận dụng sức nóng của một bộ phim để liên tục lặp lại hình ảnh đã thành công.

Phương Anh Đào thử sức với hình tượng ngỗ nghịch trong Ngày Con Còn Mẹ.

Với Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào đặt lòng tin vào đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và một nhân vật có nhiều khác biệt so với những vai diễn từng làm nên tên tuổi. Mây có thể chưa phải lời khẳng định cuối cùng cho khả năng biến hóa của nữ diễn viên, nhưng là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực thoát khỏi cái bóng của Mai. Điều khán giả chờ đợi không chỉ là một Phương Anh Đào ồn ào, ngang bướng hơn, mà còn là khả năng khiến họ tin vào một con người hoàn toàn khác trên màn ảnh.