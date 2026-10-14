Phim giờ vàng VTV bỗng gây chú ý trở lại sau ồn ào của Hoa hậu Quỳnh Anh

Ngay sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Hoa hậu Quỳnh Anh dính lùm xùm tin nhắn nói xấu, chê bai đồng nghiệp trong nhóm chat riêng. Nàng hậu đã nhanh chóng lên tiếng nhận lỗi vì ứng xử chưa đúng mực, chia sẻ rằng đã nhận ra bản thân phải cẩn trọng, tinh tế hơn và ý thức rõ về cách ứng xử trong những việc nhỏ nhất cũng như cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Hoa hậu Quỳnh Anh vừa đăng quang đã gặp ồn ào.

Cùng vì ồn ào này mà khán giả bỗng dưng nhớ tới vai diễn của Hoa hậu Quỳnh Anh trong phim Lời Hứa Đầu Tiên. Nhân vật của cô là Thanh Hương, nàng Á hậu xinh đẹp, giàu tham vọng và luôn ghen ghét đố kị với người khác. Vì không giành được vương miện nên Thanh Hương thường xuyên chơi xấu Hoa hậu Vi Minh để giành cơ hội đại diện Việt Nam đi thi nhan sắc quốc tế.

Cô từng đóng vai Á hậu trong phim "Lời Hứa Đầu Tiên".

Trên các nền tảng mạng xã hội đang viral một trích đoạn trong phim, cảnh Thanh Hương công khai mỉa mai Vi Minh là: “Tôi chưa thấy hoa hậu nào đăng quang về báo cha báo mẹ, bán nhà đi để trả nợ như nó đâu”. Đến khi bị nhắc nhở hãy nói chuyện lịch sự chừng mực hơn, nhân vật này còn mạnh miệng: “Tôi cần gì phải giữ hình ảnh hoa hậu thân thiện. Hình ảnh của Thanh Hương là cô gái thẳng tính, sắc sảo, mọi người nhá”.

Trích đoạn của Lời Hứa Đầu Tiên bỗng gây sốt.

Trong khi nhân vật Thanh Hương bị khán giả coi là vai phản diện thì Quỳnh Anh cho rằng nhân vật này giàu tham vọng, mạnh mẽ, quyết liệt theo đuổi mục đích. Vì chưa có kinh nghiệm diễn xuất nên Hoa hậu Quỳnh Anh đã có nhiều buổi học diễn xuất với NSND Lan Hương. Nàng hậu khi ấy bày tỏ mong muốn khán giả xem phim sẽ không đánh đồng Thanh Hương và Quỳnh Anh bởi ngoài đời, cô khác hẳn nhân vật của mình.