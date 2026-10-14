Uyên Linh lên tiếng trước tranh luận về giọng hát

Tiết mục I have nothing của Uyên Linh trong đêm nhạc Musique de Salon 22 diễn ra vài ngày trước đang trở thành tâm điểm bàn tán trên một số nền tảng mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng giọng hát, cách xử lý của nữ ca sĩ trong vài đoạn có phần hụt hơi, lệch tông, ảnh hưởng đến tổng thể màn trình diễn.

Trước những tranh luận, Uyên Linh lên tiếng giải thích. Nữ ca sĩ cho biết với tiết mục này, cô quyết định không hạ tông, giữ nguyên key gốc của bài hát.

Uyên Linh nhận ý kiến trái chiều sau tiết mục I have nothing. Ảnh: FBNV.

Uyên Linh nói cô hy vọng với những quý vị trực tiếp nghe nhạc ở khán phòng, sẽ cảm thấy hài lòng với nỗ lực của các nghệ sĩ. Đối với những ý kiến của dân mạng cho rằng tiết mục này "không hợp tai" khi xem qua những video đăng tải trên MXH, Uyên Linh nhận lỗi và cho biết luôn lắng nghe ý kiến từ mọi người. Cô mong công chúng nghe nhạc với tâm thế vui vẻ, bình luận tích cực, khen chê công bằng.

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng tiếp tục góp ý về giọng hát của Uyên Linh. Trước một ý kiến cho rằng nữ ca sĩ nên hạ tông để phù hợp với quãng giọng của cô khi thể hiện I have nothing, Uyên Linh phản hồi: "Đây là chương trình âm nhạc biểu diễn live cùng cả dàn nhạc lớn và không phải bài hát nào cũng nên hạ tông chỉ để vừa giọng ca sỹ. Để giữ tính độc bản và thẩm mỹ của toàn bộ chương trình, giám đốc âm nhạc chắc chắn đã có cân nhắc, ra quyết định dựa trên chuyên môn lẫn việc giữ gìn cảm xúc".

Sau 16 năm đứng trên sân khấu, Uyên Linh khẳng định quan điểm làm nghệ thuật không bao giờ thay đổi, đó là luôn cố gắng làm mọi thứ kỹ lưỡng, xuất phát từ cảm hứng và mong muốn thật sự của bản thân.

Cô tự nhận không khả năng ăn nói chưa khéo léo nên tập trung phát triển chuyên môn âm nhạc. Nữ ca sĩ từng góp mặt trong show The Masked Singer Vietnam và Chị đẹp đạp gió mùa đầu tiên. Uyên Linh thu hút thêm lượng fan đông nhờ giọng hát đẹp, nội lực.

Dù không đội hình 7 chị đẹp thành đoàn nhưng Uyên Linh tạo nhiều dấu ấn. Trong đó, Anh do Uyên Linh thể hiện là một trong những tiết mục nổi bật và có lượt xem lớn nhất của chương trình.

Năm 2024, nữ ca sĩ tổ chức concert kỷ niệm 15 năm ca hát. Trước đó, cô từng gây chú ý khi ra mắt album phòng thu Portrait (2017) và single Giữa đại lộ Đông Tây (2021).