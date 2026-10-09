Khẩn trương sản xuất vụ đông

Nông dân xã Điềm Thụy gieo trồng cây vụ đông.

Những ngày này, trên cánh đồng xóm Yên Bình, xã Điềm Thụy, nhịp sản xuất diễn ra khẩn trương. Những thửa ruộng vừa thu hoạch vụ mùa sớm nhanh chóng được làm đất để trồng ngô, khoai lang, rau màu. Lúa vừa rời đồng, một vụ sản xuất mới đã được nối tiếp.

Gia đình bà Dương Thị Nhung có hơn 2.000m2 đất duy trì trồng ngô vụ đông nhiều năm nay. Với gia đình bà, vụ đông đã trở thành một phần trong kế hoạch sản xuất hằng năm. Nhờ vậy, đất sau thu hoạch lúa không bị bỏ trống mà tiếp tục tạo ra sản phẩm.

Bà Nhung chia sẻ: Gia đình tôi trồng ngô vụ đông nhiều năm rồi. Lúa gặt xong là phải tranh thủ trồng ngay, để muộn sẽ mất thời vụ. Ngô lấy hạt để chăn nuôi, thân cây làm thức ăn cho bò.

Cũng tại xóm Yên Bình, vừa thu hoạch xong lúa mùa, bà Hà Thị Hợp đã khẩn trương làm đất trồng khoai lang kết hợp trồng ngô. Hai vụ trước, sản xuất bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhưng gia đình bà vẫn không bỏ vụ đông. Bởi với người làm nông, mỗi vụ sản xuất là thêm một nguồn thu; đất còn khả năng canh tác thì vẫn cố gắng tận dụng.

Nhờ chủ động thu hoạch, làm đất và gieo trồng sớm, nhiều diện tích ngô vụ đông của bà con xã Điềm Thụy đã lên xanh, sinh trưởng tốt.

Năm nay, bà Hợp càng có thêm động lực khi những diện tích từng bị ngập được bồi thêm phù sa, đất màu mỡ hơn. Vụ lúa vừa thu hoạch cho năng suất khá, tạo niềm vui và nguồn lực để gia đình tiếp tục đầu tư cho vụ mới.

Từ những thửa ruộng ở Yên Bình có thể thấy, giá trị của vụ đông không chỉ nằm ở một vụ ngô hay một lứa khoai. Sau khi thu hoạch lúa, việc tiếp tục canh tác giúp người dân tăng vòng quay của đất, tạo thêm sản phẩm và nguồn thu trên cùng diện tích.

Theo kế hoạch, diện tích gieo trồng các cây vụ đông chủ yếu của tỉnh là hơn 10.700ha. Trong đó, cây ngô 3.680ha, năng suất dự kiến 46,27 tạ/ha, sản lượng khoảng 17.030 tấn; rau các loại 7.040ha, năng suất dự kiến 177,48 tạ/ha, sản lượng gần 125 nghìn tấn. Những con số này cho thấy vụ đông không còn đơn thuần là vụ sản xuất tận dụng đất sau thu hoạch lúa mà đã giữ vị trí đáng kể trong cơ cấu trồng trọt của tỉnh.

Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Để vụ đông đạt hiệu quả cao, bà con phải thực hiện nghiêm khung thời vụ, thu hoạch lúa sớm, làm đất tối thiểu để khẩn trương gieo trồng. Đối với cây ngô, bà con đã gieo trồng xong trong tháng 9.

Thu hoạch nhanh vụ mùa đến đâu, bà con tranh thủ làm đất để sản xuất vụ đông. Tăng vòng quay của đất chính là cách người nông dân tạo thêm sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích canh tác.