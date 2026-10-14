Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư với Hoa Kỳ

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (U.S. Chamber of Commerce) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2026. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ưu tiên hợp tác công nghệ cao và chuỗi cung ứng bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khái quát 5 kết quả nổi bật trong quan hệ Việt-Mỹ tập trung vào: Tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin; Hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác; Tăng cường liên kết kinh tế; Mở rộng hợp tác công nghệ; Gắn kết hợp tác song phương với khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Phó Thủ tướng cũng cho biết 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong giai đoạn tới gồm: công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; Năng lượng sạch, chuyển đổi xanh; Phát triển chuỗi cung ứng bền vững; Tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hai nước tiếp tục triển khai tầm nhìn chiến lược về phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hướng tới hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững. Với chủ đề “Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ Đối tác Kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu”, hội nghị tập trung thảo luận với 3 định hướng chính: Kinh tế số và làn sóng đổi mới; Thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế; Cam kết đồng hành cùng Việt Nam: sản xuất, đầu tư và tăng trưởng.

Để thực hiện hóa mục tiêu và định hướng đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc kêu gọi sự chung tay của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, dễ dự báo, và thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả và thực tiễn là thước đo chính sách và hành động, trong đó các bộ ngành địa phương phải hành động quyết liệt hơn nữa, cam kết đi đôi với hành động, lấy kết quả làm thước đo, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá.

“Chính phủ Việt Nam coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Việt Nam và chúng tôi coi khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp chính là những điều mà Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải tập trung giải quyết sớm trong thời gian tới” - Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc khẳng định.

Đối với doanh nghiệp Việt, Phó Thủ tướng đề nghị cần chú trọng hơn nữa trong hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng mong Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam được tiếp cận thị trường Hoa Kỳ ổn định, bền vững, tích cực truyền tải thông điệp về thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam với Chính phủ Hoa Kỳ về việc sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đánh giá công bằng, khách quan về thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam trong cuộc điều tra Danh mục 301.

Đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cốt lõi, nhất là lĩnh vực bán dẫn, không chỉ dừng lại ở trao đổi thương mại mà còn mở rộng sang kết nối sâu hơn về công nghệ, thiết bị, dịch vụ, tiêu chuẩn sản xuất và chuỗi cung ứng.

“Trong một thế giới nhiều biến động, niềm tin là nền tảng, hợp tác là động lực, đổi mới là tương lai. Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn vì một tương lai cùng hợp tác và cùng phát triển” - Phó Thủ tưởng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Minh bạch thể chế, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Về giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác kinh tế song phương Hoa Kỳ - Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh, các doanh nghiệp Hoa Kỳ, với sự hậu thuẫn của Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng đóng vai trò quyết định trong việc hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêucủa Việt Nam.

Bà cho biết, các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn có những cơ hội mới tại Việt Nam và họ sẽ tự tin theo đuổi những cơ hội đó nếu khuôn khổ pháp luật cho họ các điểu kiện thuận lợi để thành công. Tiếp nối tự sự tin sẽ là các khoản đầu tư, và niềm tin lại phụ thuộc vào các quy định rõ ràng, có tính dự báo, và được xây dựng thông qua tham vấn với chính những người sẽ phải tuân thủ các quy định đó.

Trong thời gian qua, quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh, đạt 157,83 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Các công ty Hoa Kỳ không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hội nghị thu hút hơn 250 đại diện quan chức Chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư tham dự. Ảnh: PV

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh cho rằng, vị trí thứ 11 trên tổng số 153 quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam chưa phản ánh hết tiềm lực của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. VCCI cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với AmCham Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại phát triển thực chất, cân bằng và bền vững.

Ông Mark Gillin - Chủ tịch Ban Lãnh đạo Quốc gia của AmCham Việt Nam, cho rằng giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của việc triển khai thực tế.

“Cơ hội đã rất rõ ràng. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo hiện phụ thuộc vào khâu thực thi, bao gồm các quy định có tính ổn định và dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như niềm tin vào những cam kết chính sách quan trọng sẽ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn. Đây chính là vấn đề đòi hỏi Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ” - ông chia sẻ.

Ông John Goyer - Phó Chủ tịch phụ trách Đông Nam Á và Châu Đại Dương của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nhận định “Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và giữ vai trò then chốt trong giai đoạn hợp tác tiếp theo của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á”.

Một thông điệp xuyên suốt hội nghị là trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ để phát triển quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ sang một trạng thái mới với quy mô lớn hơn, lợi ích nhiều hơn, chất lượng và hiệu quả cao hơn, tương xứng với sự gia tăng của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.