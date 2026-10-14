3 phương án nghỉ Tết năm 2027 tại doanh nghiệp

Bộ Nội vụ vừa có thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp.

Đối với người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực công, Bộ Nội vụ nêu rõ người sử dụng lao động (SDLĐ) sẽ thực hiện các phương án nghỉ Tết.