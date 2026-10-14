APEC 2027 mở thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp An Giang

Tại tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với các hội, hiệp hội doanh nghiệp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và kết nối cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang năm 2026. Sự kiện là dịp để địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác, khai thác tiềm năng và tạo động lực phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có không gian phát triển rộng lớn hơn, kết nối các thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ, kinh tế biển, du lịch, logistics và kinh tế cửa khẩu. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống biên giới, biển đảo, tài nguyên nông nghiệp và giá trị văn hóa đặc sắc, An Giang có nhiều điều kiện mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước, khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, định hướng phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc cùng công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được chuyển hóa thành các dự án khả thi, sản phẩm có sức cạnh tranh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và giá trị thiết thực cho người dân. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục đổi mới tư duy điều hành, nâng cao chất lượng quản trị công, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, hạ tầng và nguồn nhân lực; đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ đầu tư phát triển.

Tỉnh xác định sự phát triển của doanh nghiệp gắn chặt với sự phát triển của địa phương. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách và bổ sung nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, y tế, hạ tầng và an sinh xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, An Giang tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ theo quy định, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng và tiếp cận các nguồn lực hợp pháp.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đổi mới tư duy phục vụ doanh nghiệp, chủ động đồng hành từ khi phát sinh khó khăn. Việc tiếp nhận kiến nghị phải đi đôi với theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng đơn vị.

Cùng với cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh tập trung rà soát các dự án còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng để phân loại, đưa ra giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và Nhà nước. Địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông kết nối, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch và các công trình có khả năng tạo động lực tăng trưởng.

Công tác đối thoại với doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, gắn với cơ chế tiếp nhận kiến nghị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan. Các sở, ngành, địa phương cần chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để những vướng mắc có thể giải quyết ở cấp mình trở thành rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về phía doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nhân chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường. Quá trình phát triển cần gắn với bảo đảm quyền lợi người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, tỉnh mong muốn đội ngũ doanh nhân phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường hợp tác và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, khách hàng, xã hội và quê hương.

Chia sẻ về hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, ông Trần Kiến Nghị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang, thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành, cho biết doanh nghiệp không ngừng củng cố nội lực, đổi mới tư duy quản trị, chủ động thích ứng và nắm bắt cơ hội phát triển. Bên cạnh nỗ lực tự thân, sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và sự hợp tác giữa các doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Trần Kiến Nghị, trước những biến động của thị trường, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng quan trọng. Một doanh nghiệp khó có thể tạo nên sức mạnh kinh tế nếu hoạt động đơn lẻ; do đó, cần hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ để cùng vượt qua thách thức, mở rộng cơ hội kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp cho an sinh xã hội.

Ở lĩnh vực du lịch, việc tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp được xem là hướng đi quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo của địa phương. Chia sẻ về chủ đề “Liên kết chuỗi giá trị du lịch biển đảo An Giang từ bài học Fly Up Resort Hòn Sơn đến bài toán hợp tác cùng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp”, bà Vũ Thị Diễm Thúy, Chủ tịch Chi hội Du lịch Kiên Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang trước đây, nay thuộc tỉnh An Giang, cho rằng các doanh nghiệp cần chủ động kết nối, hình thành chuỗi hợp tác bền vững để nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng ứng phó trước biến động thị trường.

Bà Vũ Thị Diễm Thúy đề xuất xây dựng gói sản phẩm liên kết du lịch biển đảo An Giang; chia sẻ tài nguyên, phối hợp truyền thông và tiếp thị; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp. Đồng thời, bà kiến nghị hình thành cơ chế kêu gọi đầu tư theo mô hình “Liên minh Du lịch xanh Lại Sơn”, qua đó tăng cường hợp tác, thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Việc chính quyền chủ động tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư cùng với tinh thần đổi mới, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp An Giang phát huy lợi thế sau sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.