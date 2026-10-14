Đảng ủy UBND tỉnh tập huấn triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn vận hành chính thức 4 thủ tục hành chính trọng tâm, bao gồm: Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời; Thu, nộp đảng phí; Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác trên môi trường điện tử.

Kỹ thuật viên của VNPT hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ tại lớp tập huấn.

Trong đó phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân đảng viên; quán triệt các quy định về bảo mật, an toàn, an ninh thông tin; chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận, giải đáp các tình huống phát sinh, chia sẻ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Việc tổ chức tập huấn triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử nhằm cụ thể hóa các mục tiêu về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc.

Đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị: Các đại biểu tham dự tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung hướng dẫn của báo cáo viên. Trong quá trình thực hành, nếu có vướng mắc, khó khăn hoặc phát sinh các tình huống kỹ thuật, cần chủ động trao đổi ngay với báo cáo viên để được giải đáp, hướng dẫn kịp thời.

Đối với các đồng chí báo cáo viên, kỹ thuật viên của VNPT, tổ chức truyền đạt ngắn gọn, trọng tâm, tập trung vào các bước quy trình thực hiện cụ thể, dễ hiểu, dễ làm theo; dành phần lớn thời gian để hướng dẫn các đại biểu trực tiếp thao tác thực hành kỹ năng nghiệp vụ và giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngay sau hội nghị tập huấn, yêu cầu các cấp ủy, chi bộ khẩn trương triển khai, vận hành chính thức 4 thủ tục hành chính được tập huấn tại đơn vị mình. Những đồng chí tham gia tập huấn sẽ là lực lượng nòng cốt chịu trách nhiệm tham mưu, rà soát dữ liệu, quản lý tài khoản và thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các thủ tục theo quy định.