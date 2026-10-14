Nông dân Hải Phòng gieo trồng hơn 13.000 ha rau màu vụ đông

Nông dân xã Tuệ Tĩnh gieo trồng cà rốt vụ đông

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng), đến ngày 13/10, toàn thành phố đã gieo trồng được hơn 13.000 ha rau màu vụ đông, đạt 45,6% kế hoạch.

Mặc dù thời vụ chậm hơn từ 5 - 7 ngày do ảnh hưởng của thời tiết của 2 đợt mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 8 và giữa tháng 9 nhưng tiến độ gieo trồng tương đương cùng kỳ năm trước.

Rau màu vụ đông được gieo trồng nhiều tại các địa phương như Đại Sơn, Trường Tân, Gia Phúc, Tân Minh, Vĩnh Thuận, Quyết Thắng, Bình Giang, Thượng Hồng, Nguyên Giáp… Thời điểm này nông dân các địa phương cũng chủ động các khâu chuẩn bị giống, vật tư, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ khi thời tiết thuận lợi.

Diện tích rau màu đã gieo trồng chủ yếu là hành, tỏi (5.500 ha), cải bắp, su hào, súp lơ (2.700 ha), cà rốt (1.150 ha), dưa chuột (1.000 ha)... Các địa phương gieo trồng được nhiều diện tích cây vụ đông là An Phú, Trần Phú, Nam An Phụ, Thanh Miện, Thái Tân, Tuệ Tĩnh, Tân Minh, Vĩnh Thuận, Quyết Thắng, Bình Giang, Thượng Hồng...

Hiện các loại cây trồng như hành, tỏi, cà rốt đang còn lịch thời vụ và từ ngày 25/10 tới sẽ tới lịch gieo trồng khoai tây. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân mở rộng diện tích rau màu vụ đông còn thời vụ. Đồng thời tăng cường liên kết, bao tiêu sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất vụ đông.

Vụ đông năm 2026, toàn TP Hải Phòng đặt mục tiêu gieo trồng 28.500 ha rau màu với các loại cây trồng chủ lực là hành, tỏi, bắp cải, su hào, súp lơ, cà rốt, khoai tây; giá trị sản xuất vụ đông đạt hơn 220 triệu đồng/ha.