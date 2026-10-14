Các hãng xe Trung Quốc đang kinh doanh thế nào tại châu Âu?

Các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng hoạt động tại châu Âu, đặt cược vào mức giá cạnh tranh và công nghệ tiên tiến để thâm nhập thị trường vốn do các thương hiệu châu Âu và Mỹ thống trị, trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu chuyển dịch sang xe điện.

Các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng hoạt động tại châu Âu, đặt cược vào mức giá cạnh tranh và công nghệ tiên tiến để thâm nhập thị trường vốn do các thương hiệu châu Âu và Mỹ thống trị.

Làn sóng mở rộng này làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Brussels và Bắc Kinh, đặc biệt liên quan đến thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Gần đây, EU cũng công bố thỏa thuận với Trung Quốc nhằm hạn chế nhập khẩu xe hybrid Trung Quốc vào thị trường này.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), thị phần của các hãng xe Trung Quốc tại châu Âu đang tăng lên, trong khi nhiều doanh nghiệp tìm cách xây dựng năng lực sản xuất ngay tại khu vực để giảm phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu.

BYD: Mở rộng sản xuất tại châu Âu

BYD, hãng xe điện lớn nhất thế giới, chiếm 2,5% tổng lượng ôtô đăng ký mới tại EU, Anh và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026.

BYD, hãng xe điện lớn nhất thế giới, chiếm 2,5% tổng lượng ôtô đăng ký mới tại EU, Anh và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026.

Bên lề triển lãm Paris Motor Show 2026, Phó chủ tịch điều hành BYD Stella Li cho biết hãng có kế hoạch xây dựng thêm 2 nhà máy tại châu Âu. Pháp có thể là một trong những địa điểm được cân nhắc.

BYD dự kiến bắt đầu lắp ráp ôtô tại nhà máy mới ở Hungary trong quý IV/2026. Tại Triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich, bà Li từng chia sẻ với Reuters rằng hãng đặt mục tiêu có khả năng sản xuất EV dành cho thị trường châu Âu ngay tại khu vực này vào năm 2028.

Changan: Hướng tới sản xuất từ năm 2027

Theo Chủ tịch Zhao Fei, Changan đang tích cực đàm phán với các hãng xe châu Âu về khả năng hợp tác sản xuất xe tại khu vực.

Changan đặt mục tiêu sản xuất chiếc ôtô đầu tiên tại châu Âu vào đầu năm 2027. Địa điểm nhà máy và các đối tác địa phương dự kiến được công bố trước cuối năm 2026.

Hãng đặt mục tiêu sản xuất chiếc ôtô đầu tiên tại châu Âu vào đầu năm 2027. Địa điểm nhà máy và các đối tác địa phương dự kiến được công bố trước cuối năm 2026.

Động thái này cho thấy Changan muốn xây dựng nền tảng hoạt động lâu dài tại châu Âu, thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu xe nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Chery: Tận dụng nhà máy Nissan cũ tại Tây Ban Nha

Chery hoạt động tại châu Âu thông qua thương hiệu cùng tên và các thương hiệu con gồm Jaecoo, Jetour và Omoda. Trong 8 tháng đầu năm, tập đoàn này chiếm 2,3% lượng xe đăng ký mới tại châu Âu.

Chery hoạt động tại châu Âu thông qua thương hiệu cùng tên và các thương hiệu con gồm Jaecoo, Jetour và Omoda. Trong 8 tháng đầu năm, tập đoàn này chiếm 2,3% lượng xe đăng ký mới tại châu Âu.

Doanh nghiệp Trung Quốc này nắm giữ 40% cổ phần trong liên doanh với hãng xe Tây Ban Nha EBRO, chuyên sản xuất ôtô tại nhà máy Nissan cũ ở Barcelona.

Theo Chủ tịch EBRO Rafael Ruiz, kế hoạch sản xuất dự kiến được triển khai vào cuối năm nay hoặc quý I/2027. Sản lượng mục tiêu lên tới 30.000 xe trong năm nay có thể bao gồm cả các mẫu xe Chery.

FAW: Hongqi đàm phán với Stellantis

Hongqi, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn FAW, đang đàm phán với Stellantis về khả năng sản xuất ôtô tại một nhà máy của tập đoàn này ở Tây Ban Nha, theo 5 nguồn tin được Reuters trích dẫn.

Hongqi, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn FAW, đang đàm phán với Stellantis về khả năng sản xuất ôtô tại một nhà máy của tập đoàn này ở Tây Ban Nha.

Stellantis sở hữu các thương hiệu như Fiat và Jeep. Việc hợp tác sản xuất có thể giúp Hongqi mở rộng hiện diện tại châu Âu mà không phải xây dựng toàn bộ cơ sở sản xuất từ đầu.

Hongqi dự kiến ra mắt hơn 12 mẫu xe điện và xe hybrid tại châu Âu trước năm 2028, cho thấy tham vọng cạnh tranh không chỉ ở phân khúc xe phổ thông mà còn ở thị trường xe cao cấp.

Geely: Nhà sản xuất Trung Quốc lớn nhất tại châu Âu

Thông qua hệ sinh thái gồm Geely, Lotus, Volvo Cars, Polestar, LEVC, Lynk & Co và Zeekr, cùng 50% cổ phần tại Smart, Geely đã trở thành tập đoàn xe Trung Quốc có thị phần lớn nhất tại châu Âu. Trong 8 tháng đầu năm 2026, các thương hiệu thuộc hệ sinh thái này chiếm tổng cộng 3,1% lượng ôtô đăng ký mới tại khu vực.

Thông qua hệ sinh thái gồm Geely, Lotus, Volvo Cars, Polestar, LEVC, Lynk & Co và Zeekr, cùng 50% cổ phần tại Smart, Geely đã trở thành tập đoàn xe Trung Quốc có thị phần lớn nhất tại châu Âu.

Vào tháng 7/2026, Geely thông báo sẽ sản xuất 2 mẫu SUV điện tại nhà máy của Ford ở Tây Ban Nha thông qua liên doanh do Ford nắm 66% cổ phần và Geely sở hữu 34%. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào năm 2028.

Thỏa thuận cho phép Geely tận dụng cơ sở sản xuất hiện hữu của một nhà sản xuất lâu đời tại châu Âu, đồng thời giúp Ford khai thác thêm nguồn lực và công nghệ từ đối tác Trung Quốc.

Leapmotor: Mở rộng hợp tác với Stellantis

Leapmotor và Stellantis dự kiến bắt đầu sản xuất ôtô chung tại châu Âu, với hai mẫu xe được lên kế hoạch lắp ráp tại Tây Ban Nha. Thông tin được Stellantis công bố vào tháng 5/2026, đánh dấu bước mở rộng hợp tác từ phân phối sang sản xuất.

Leapmotor và Stellantis dự kiến bắt đầu sản xuất ôtô chung tại châu Âu, với hai mẫu xe được lên kế hoạch lắp ráp tại Tây Ban Nha. Trong 8 tháng đầu năm, Leapmotor chiếm 0,8% tổng lượng ôtô đăng ký mới tại "lục địa già".

Ngoài ra, Stellantis dự kiến sản xuất xe điện cỡ nhỏ tại nhà máy ở Italy, sử dụng nền tảng EV đang được phát triển cùng Leapmotor, theo Giám đốc Công nghệ Ned Curic.

Trong 8 tháng đầu năm, Leapmotor chiếm 0,8% tổng lượng ôtô đăng ký mới tại châu Âu. Hợp tác với Stellantis được kỳ vọng giúp thương hiệu Trung Quốc tăng khả năng tiếp cận thị trường và tận dụng mạng lưới sản xuất sẵn có.

SAIC: Đặt mục tiêu xây nhà máy tại Tây Ban Nha

SAIC Motor là nhà sản xuất ôtô Trung Quốc lớn thứ ba tại châu Âu, chiếm 2,5% tổng lượng xe đăng ký mới trong 8 tháng đầu năm nay. Doanh số chủ yếu đến từ thương hiệu MG Motor và Maxus.

SAIC Motor là nhà sản xuất ôtô Trung Quốc lớn thứ ba tại châu Âu, chiếm 2,5% tổng lượng xe đăng ký mới trong 8 tháng đầu năm nay. Doanh số chủ yếu đến từ thương hiệu MG Motor và Maxus.

Vào tháng 6/2026, chính quyền vùng Galicia cho biết SAIC có kế hoạch xây dựng một nhà máy ôtô tại địa phương. Đây sẽ là cơ sở sản xuất đầu tiên của tập đoàn trong EU nếu dự án được triển khai.

Việc đặt nhà máy tại châu Âu có thể giúp SAIC tăng cường năng lực cung ứng cho thị trường khu vực, đồng thời tạo điều kiện mở rộng hoạt động của MG và Maxus.

Xpeng: Tìm kiếm cơ sở sản xuất tại châu Âu

Xpeng đang đàm phán với Volkswagen và một số nhà sản xuất khác về khả năng mua lại một nhà máy tại châu Âu, theo Financial Times hồi tháng 5/2026. Nếu thành công, phương án này có thể giúp Xpeng nhanh chóng tiếp cận năng lực sản xuất tại địa phương mà không cần đầu tư xây dựng nhà máy hoàn toàn mới.

Xpeng đang đàm phán với Volkswagen và một số nhà sản xuất khác về khả năng mua lại một nhà máy tại châu Âu. Việc mở rộng sản xuất tại thị trường này đang trở thành hướng đi quan trọng đối với các hãng xe Trung Quốc.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và các biện pháp thương mại của EU có thể ảnh hưởng đến chiến lược xuất khẩu, việc mở rộng sản xuất tại châu Âu đang trở thành hướng đi quan trọng đối với các hãng xe Trung Quốc.

Tuy nhiên, xây dựng nhà máy và thiết lập quan hệ đối tác mới chỉ là bước đầu. Các doanh nghiệp này vẫn phải chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng châu Âu, xây dựng mạng lưới hậu mãi và cạnh tranh với những thương hiệu đã có vị thế lâu năm tại thị trường.