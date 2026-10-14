Giá laptop dự báo tăng mạnh do chi phí linh kiện leo thang

Thị trường máy tính xách tay toàn cầu năm 2027 được dự báo sẽ đối mặt với làn sóng tăng giá mới, khiến chi phí nâng cấp thiết bị của người dùng trở nên đắt đỏ hơn đáng kể. Theo đánh giá từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, lượng laptop xuất xưởng toàn cầu trong năm tới có thể sụt giảm từ mức vài phần trăm cho đến gần 10%, tùy thuộc vào chiến lược điều chỉnh giá bán và kiểm soát chi phí của các nhà sản xuất.

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Gánh nặng chi phí từ bộ ba linh kiện cốt lõi

Khác với giai đoạn thiếu hụt nguồn cung trước đây, rủi ro lớn nhất đối với ngành sản xuất laptop trong năm 2027 xuất phát từ áp lực chi phí đầu vào. Báo cáo của TrendForce chỉ ra rằng tính đến Quý 3/2026, bộ ba thành phần gồm bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ RAM và ổ cứng SSD đã chiếm tới 68% tổng chi phí linh kiện của một mẫu laptop phổ thông giá 900 USD. Sự biến động tăng giá của các linh kiện này lập tức tạo áp lực lớn lên tổng chi phí sản xuất toàn bộ thiết bị.

Thực tế này đang tạo ra sự lo ngại rõ rệt ngay từ khâu phân phối và bán lẻ. Đại lý kinh doanh thiết bị công nghệ tại Hà Nội chia sẻ rằng áp lực tăng giá đầu vào đã bắt đầu nhen nhóm từ các đợt nhập hàng gần đây, khiến đại lý lo ngại sức mua của đại đa số người dùng phổ thông và học sinh, sinh viên sẽ sụt giảm nghiêm trọng nếu giá niêm yết bán lẻ buộc phải điều chỉnh tăng trong thời gian tới.

Khi giá thành linh kiện duy trì ở mức cao, các thương hiệu máy tính đứng trước những lựa chọn điều hành đầy rủi ro. Việc tăng giá bán lẻ để bảo vệ biên lợi nhuận có nguy cơ đẩy phần lớn chi phí sang người tiêu dùng, khiến khách hàng có xu hướng kéo dài chu kỳ sử dụng thiết bị cũ thay vì nâng cấp máy mới. Ngược lại, nếu chọn giải pháp cắt giảm dung lượng bộ nhớ hoặc hạ hiệu năng để giữ nguyên mức giá dễ tiếp cận, sản phẩm sẽ giảm sức cạnh tranh trong bối cảnh người dùng ngày càng khắt khe về cấu hình. Trong khi đó, phương án tự hấp thụ chi phí tăng thêm để giữ giá bán lại đe dọa trực tiếp đến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng để giảm áp lực giá

Bên cạnh bài toán cấu hình và giá bán, việc tái cơ cấu chuỗi sản xuất cũng được xem là giải pháp giúp các hãng tối ưu hóa chi phí. TrendForce nhận định nếu không phát sinh thêm các rào cản thuế quan mới, nhiều nhà sản xuất có thể cân nhắc chuyển dịch một phần năng lực lắp ráp trở lại Trung Quốc nhằm tận dụng lợi thế chi phí tại đây.

Dữ liệu thống kê cho thấy Trung Quốc đóng góp khoảng 76% tổng sản lượng laptop toàn cầu trong năm 2025. Tỷ trọng này được dự báo tiếp tục tăng lên mức 79% trong năm 2026 và nhiều khả năng sẽ vượt mốc 80% vào năm 2027. Việc tập trung quy mô sản xuất được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các thương hiệu kiểm soát giá thành, tạo khoảng trống cho các quyết định điều chỉnh giá linh hoạt hơn trong năm tới.

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