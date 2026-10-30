Khám phá hồ sen Hua Nhàn

Hồ sen Hua Nhàn, bản Hua Nhàn, xã Tạ Khoa.

Hồ sen Hua Nhàn đã gắn bó với đời sống của bà con bản vùng cao này từ nhiều năm nay. Hồ có khuôn viên khoảng 1 ha, trong đó diện tích mặt hồ trồng sen khoảng 6.000 m², mặt hồ rộng, được bao quanh bởi cánh rừng xanh thẳm, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, yên bình. Hằng năm, vào mùa sen nở, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, hồ thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng ngoạn và chụp ảnh. Dịp cao điểm, có ngày hồ sen đón hơn 1.500 lượt khách/ngày.

Chị Nguyễn Thị Hoài, tổ 3, phường Tô Hiệu, chia sẻ: Đến hồ sen Hua Nhàn, tôi thực sự ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Không khí trong lành, không gian yên bình, mặt hồ sen thơ mộng cùng sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương mang đến cho tôi cảm giác rất gần gũi, thoải mái.

Chợ phiên tổ chức tại hồ sen Hua Nhàn dịp 2/9.

Cải thiện điều kiện đi lại và phục vụ nhu cầu tham quan, năm 2025, xã Tạ Khoa đã huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư tuyến đường bê tông dài hơn 1 km dẫn vào hồ và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. Vào các dịp lễ, tết, địa phương tổ chức chợ phiên để người dân giới thiệu, buôn bán nông sản, sản vật địa phương, góp phần tăng thu nhập và quảng bá đặc sản vùng miền.

Cùng với đó, xã còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tại khu vực hồ sen để tạo điểm nhấn thu hút du khách. Để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, nhất là hồ sen, xã đã thành lập và giao Ban quản lý bản Hua Nhàn trực tiếp quản lý khu vực hồ sen, phối hợp giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ mặt hồ và không gian xung quanh.

Các trò chơi dân gian tại chợ phiên.

Ông Lừ Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tạ Khoa, cho biết: Hồ sen Hua Nhàn là điểm đến còn khá mới, do đó quá trình khai thác tiềm năng du lịch hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, dịch vụ. Việc khai thác du lịch tại đây vẫn mang tính thời vụ. Trong thời gian tới, xã sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng và điều kiện thực tế của khu vực để xây dựng định hướng phát triển phù hợp; tăng cường kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng, phát triển các hoạt động trải nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan; gắn khai thác du lịch với việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Với cảnh quan tươi đẹp, hồ sen Hua Nhàn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm của xã Tạ Khoa. Việc khai thác hợp lý tiềm năng gắn với bảo tồn cảnh quan và phát huy bản sắc văn hóa sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời tạo thêm sinh kế, cải thiện thu nhập cho người dân.